Kørte Emilie ihjel: Pusher kendt skyldig

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): En 24-årig flergangsdømt pusher er blevet kendt skyldig i uagtsomt manddrab begået under særligt skærpende omstændigheder ved sin vanvidskørsel sankthansnat. Han findes også skyldig i at være stukket fra den livsfarligt kvæstede kvinde, som senere samme dag afgik ved døden.

Det har en domsmandsret tirsdag eftermiddag bestemt.

Tre passagerer, der var tiltalt for sammen med den 24-årige at flygte fra gerningsstedet, er også fundet skyldige.

Retsformand Koch Clausen meddelte fra dommerpodiet i retssal 1 på Nytorv, hvor lokalet er fyldt med både den afdødes familie og venner og venner til de tiltalte, også, at den 24-årige frifindes for tyveri af den Audi A4 Limousine, han førte.

Den 24-årige fører af bilen har hele dagen fremstået munter, og efter skyldskendelsen sidder han tilsyneladende upåvirket ved siden af sin forsvarer Mette Maria Lorentzen.

Anklager Emilie Jønsson kræver ovenpå skyldskendelsen den 24-årige fører af bilen idømt en straf, der er så tæt på fire års fængsel som muligt.

To medtiltalte mænd på 24 og 25 kræves idømt fem måneders ubetinget fængslet.

Den sidste tiltalte, en kvinde på 18 år, skal mentalundersøges, før hendes straf kan udmåles. Det blev besluttet tidligere tirsdag.

Som Ekstra Bladet tidligere har tidligere afsløret, er den 24-årige flere gange dømt som pusher. Det gælder også den medtiltalte 25-årige, som har en reststraf for et tidligere kriminelt forhold med i bagagen, som er med til at danne grundlag for anklagerens krav til strafudmålingen.

Hvad angår den 24-årige fører af bilen, kræver anklageren også hans førerret ubetinget inddraget i seks et halvt år.

Samtlige tiltalte er beskyttet af et navneforbud.

Dagens retsmøde har trukket voldsomt ud, og straffene bliver mod forventning ikke udmålt i dag.

Det sker i stedet fredag klokken 12.30 i retssal 12.

Emilie Hansens mor har stået frem i Ekstra Bladet og fortalt om sin datter, tragedien og den ubærlige sorg i håb om at være med til at stoppe vanvidsbilisme og undgå lignende ulykker i fremtiden.