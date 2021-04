Kørte fem-årig ihjel: Nu skal dødsbilisten for retten

Hoved og brystkasse blev knust, da fem-årige Aya blev klemt ihjel mellem en husmur og Helmi Mossa Hameeds bil på Peter Bangs Vej 28. oktober 2020.

På denne solskinsrige søndag ville hun være blevet seks år.

I morgen starter retssagen mod den nu 22-årige dødsbilist.

Blandt hele 35 anklagepunkter er han tiltalt for uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder og for blandt andet at være påvirket af kokain og lattergas, da ulykken skete.

Ifølge anklageskriftet befandt Helmi Mossa Hameed sig på Sæbyholmsvej ud for nummer 55 cirka 20 meter fra Peter Bangs Vej, da bilen pludseligt accelererede kraftigt frem mod T-krydset. Han kørte frem for ubetinget vigepligt, krydsede fortov og cykelsti, kørte tværs over begge kørebaner på Peter Bangs Vej og kørte igen hen over rabat, cykelsti og fortov på den modsatte side

Her kom Aya og hendes mor gående med hver deres cykel. Han ramte dem begge.

Moderen væltede og slog hovedet ind i husmuren, mens Aya var dræbt på stedet.

Efter ulykken skrev Ayas mor følgende til Ekstra Bladet: 'Aya var stærk, kærlig, nysgerrig og opmærksom. Hun havde en nysgerrighed på livet som få, og det lyste ud af hende. Hun lyste som solen og skabte glæde alle de steder, hun kom. Hun vil for altid være savnet og elsket.' Foto fra ulykkesstedet: Kenneth Meyer

Et fakkeloptog mod vanvidsbilisme blev arrangeret efter trafikdrabet på Aya. Foto: Emil Agerskov

Flygtede fra stedet

I stedet for at blive og hjælpe ofrene flygtede Helmi Mossa Hameed fra ulykkesstedet og måtte efterlyses med billede, inden han sent om aftenen dagen efter blev anholdt.

Under grundlovsforhøret erkendte han at have kørt ind i Aya og hendes mor, men han hævdede, at det var et uheld og nægtede at der skulle være tale om uagtsomt manddrab.

Ved retsmødet kom det også frem, at Hameed slet ikke havde kørekort, da han kørte pigen ihjel. Det er blevet taget fra ham for længst, og blandt de mange forhold i anklageskriftet er der også adskillige trafikforseelser fra tidligere.

Kom aldrig for retten

I januar 2018 var han blandt andet involveret i en anden alvorlig trafikulykke. Her er han tiltalt for i spirituspåvirket tilstand, i for høj fart og med defekte ABS-bremser på sin bil at køre ind i en anden bil, der var ved at lave en uvending. To af de tre personer i den modkørende bil fik alvorlige skader.

På grund af en fejl hos Københavns Politi nåede ulykken ikke at få nogen konsekvenser overhovedet for Helmi Mossa Hameed, som først skulle have været i retten dette forår.

I mellemtiden kørte han videre - og endte altså med at tage livet af en lille pige et år og ti måneder senere.

Forud for retssagen har den unge mands forsvarer, Christian Bjerrehuus, ingen kommentarer til sagen eller anklagepunkterne. Det har anklager Kristian Kirk Petersen heller ikke.

Der er afsat otte dage til behandlingen af sagen.

Hvis Helmi Mossa Hameed bliver dømt, vil anklagemyndigheden kræve, at kørekortet bliver taget fra ham for bestandigt, så han aldrig får lov til at køre bil igen.

Siden ulykken er Aya blevet mindet på stedet, hvor hun blev dræbt. Foto: Anthon Unger