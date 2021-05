Kørte fem-årig ihjel: 'Påfaldende upåvirket'

Den 21-årige Helmi Mossa Hameed skiftevis kigger ned i bordet foran sig og stirrer ligefrem i lokalet. I Retten på Frederiksberg er han fredag blevet præsenteret for et krav om, at han skal have den hårdeste straf for trafikdrab.

Syv-otte års fængsel, lyder anklagerens påstand.

- Anklagemyndighedens appel er, at man skal gå helt til kanten, for det kan denne her sag bære, siger anklager Emilie Jønsson.

Den unge mand er tiltalt for uagtsomt manddrab efter særligt skærpende omstændigheder. Trafikdrabet skal i sig selv give mindst fire års fængsel, mener anklageren og dertil kommer andre anklagepunkter i sagen.

Pigen og hendes mor kom gående med hver deres cykel, da de blev kørt ned. Foto: Kenneth Meyer

Han satte sig 28. oktober sidste år bag rattet - ifølge anklageren uden kørekort og påvirket af lattergas - og kørte lige over et T-kryds på Peter Bangs Vej og bragede ind i en femårig pige, hendes mor og en husmur.

Den lille pige blev dræbt på stedet, mens moren slog hovedet. Moderen har i retten forklaret, at det hele gik så hurtigt, at hun ikke kunne nå at skubbe sin lille datter væk.

Påfaldende upåvirket

Anklager Kristian Kirk mener, at den 21-årige fralægger sig ethvert ansvar for sine handlinger.

- For mig udstråler han en upåvirkethed, som jeg finder påfaldende, når man sidder på anklagebænken, for det som tiltalte gør, siger anklageren.

Den tiltalte har selv afvist, at han var påvirket af lattergas, da han kørte lige over i T-krydset. Han har i stedet forklaret, at han kørte ind i muren, fordi han ville undvige biler, som han først ikke så på Peter Bangs Vej.

Den forklaring køber Kristian Kirk ikke.

- Når tiltalte forklarer forløbet med, at han mistede kontrollen, er det selvfølgelig, fordi det stiller ham meget bedre i denne her straffesag, siger anklageren.

Han mener derimod, at den tiltalte var påvirket af lattergas. Den tiltalte har selv erkendt at have taget lattergas tidligere på dagen, og han smed en stor tom lattergasflaske fra sig på vejen kort før ulykken. Flasken havde indeholdt 580 gram.

Det er ikke i sig selv ulovligt at tage lattergas og køre bil, men man må ikke være i en tilstand, hvor man ikke er i stand til at køre bil.

Anklageren har også rejst tiltale for, at den 21-årige var påvirket af kokain. Men det kan ikke bevises, da tiltalte flygtede og først blev anholdt et døgn efter ulykken. Derfor kan han have taget kokainen efter ulykken.

Politifoto af Helmi Mossa Hameed, der måtte efterlyses to gange af politiet, inden han blev anholdt efter dødsulykken

Morens desperate skrig

Ifølge den 21-årige flygtede han fra ulykken, fordi han var eftersøgt af Kriminalforsorgen. I retten har han forklaret, at han slet ikke havde opfattet, at han kørte nogen ned.

Men den forklaring finder Kristian Kirk også utroværdig.

- Hvordan kan det lade sig gøre at gå ud og stå stille og fejlfortolke morens desperate skrig. Ingen andre på stedet har været i tvivl om, at der er sket noget alvorligt, men ikke tiltalte, som bare skulle væk i en fart, siger han.

Et rystende alarmopkald er blevet afspillet i retten. Her fortæller en kvinde til alarmcentralen, at førstehjælp ikke nytter noget.

Den tiltalte har flere domme bag sig og er også tiltalt for at sælge mindst 215 gram kokain som hvidt bud samt andre færdselsforseelser.

Gammel ulykke

Allerede 19. januar 2019 var han involveret i en ulykke, der fik alvorlige konsekvenser. Kort før klokken 21 ramte han en sort bil, der var ved at foretage en U-vending på Ingerslevsgade i København.

Han kørte for hurtigt og var påvirket af alkohol. Desuden virkede ABS-bremsesystemet ikke på bilen. To personer blev alvorligt kvæstet.

- Det er tiltaltes ligegyldighed og hensynsløshed, som tegner billedet af tiltalte som trafikant, siger Emilie Jønsson, der også er anklager på sagen.

Grundet fejl i sagsbehandlingen blandt andet hos Københavns Politi nåede den sag aldrig at komme for retten, inden han igen satte sig bag rattet i en bil og dræbte den fem-årige pige.

Forsvareren får ordet senere fredag.

Dommen afsiges 11. juni.