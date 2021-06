Kørte femårig ihjel: Nu er han dømt

Det er Helmi Mossa Hameed tiltalt for

Helmi Mossa Hameed er tiltalt for 35 forhold, herunder adskillige færdselsforseelser, tyveri og bedrageri. Her er de alvorligste tiltaler:

- Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder ved under påvirkning af lattergas at have kørt tværs over begge vejbaner på Peter Bangsvej i København 28. oktober sidste år, fortsat over cykelsti og fortov og kørt frontalt ind i en femårig pige, der blev klemt fast mellem bilen og muren. Hun afgik ved døden som følge af voldsomme skader i hoved og brystkasse. Også pigens mor blev ramt, men slap med mindre skader.

- At flygte fra uheldsstedet og undlade at hjælpe nogen i øjensynlig livsfare.

- Besiddelse af 51 falske tusindkronesedler.

- At have fungeret som hvidt bud og videreoverdraget ikke under 215 gram kokain til et ukendt antal personer.

- Hensynsløs kørsel ved i alkoholpåvirket tilstand med et ABS-bremsesystem, der ikke virkede, at have påkørt en personbil med tre prsoner på Ingerslevsgade i København, så den ene passager blandt andet brækkede kæben, begge kraveben og en knogle i nakken, og lå i kritisk koma i fem uger, mens den anden passager fik kraniebrud.