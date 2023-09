Kørte fra livsløs mand: Løsladt efter fire dage

Efter kun fire dage i politiets varetægt er en 25-årig mand blevet løsladt i forbindelse med en sag om et færdselsdrab i Allingåbro i sidste uge.

Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport torsdag eftermiddag.

Han blev søndag varetægtsfængslet i to uger, sigtet for at have påkørt en 37-årig mand, som senere blev fundet livløs i vejkanten.

- I forbindelse med vores efterforskning af sagen er vi nu kommet frem til, at der ikke længere er grundlag for at opretholde varetægtsfængslingen af den 25-årige sigtede i sagen, siger politikommissær Arne Mikkelsen i meddelelsen.

Han er derfor blevet løsladt, men er fortsat sigtet for uagtsomt manddrab.

Østjyllands Politi efterforsker stadig sagen og har ikke yderligere at tilføje for nu.

Dørene blev lukket under søndagens grundlovsforhør. Derfor får offentligheden ikke indsigt i, hvilke beviser der er blevet fremlagt i sagen.

Men ifølge TV 2 Østjylland kom det frem, at politiet mener, at påkørslen kan være sket torsdag aften.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen om den livløse mand fredag klokken 10.05. Han blev fundet i vejkanten ved Nordkystvejen i Allingåbro.