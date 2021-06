Kørte frem for rødt: 'Tæt på' kollision mellem to DSB-tog

Et IC4 tog fra Kalundborg til København kørte fra Mørkøv Station uden tilladelse, skar et sporskifte op og var tæt på at kollidere med et modkørende tog.

Katastrofen blev heldigvis undgået, fordi det lykkedes at bremse toget, RØ 1550, cirka 200 meter før det ramte det modkørende tog RØ 3561.

Det fremgår af en redegørelse fra Havarikommissionen, der vurderer situationen som ’en alvorlig faresituation’. Den skete 17. august sidste år klokken 17.40.

En markbrand mellem Jyderup og Mørkøv generede togtrafikken, så tog 1550 var blevet tilbageholdt på Mørkøv Station og var forsinket cirka 27 minutter. Derfor skulle tog 1550 krydse med to modkørende tog for at genoprette trafikken. Fjernstyringscentralen havde derfor fokus på netop Mørkøv.

Pludselig opdagede stationsbestyreren på fjernstyringscentralen i Roskilde, at 1550 afgik fra Mørkøv uden tilladelse. Det passerede et ’stop’ signal og kørte ind i sporskiftet, der blev skåret op, fordi det ikke var indstillet til fremkørsel.

’Stop omgående’

– Du er kørt uden signal - stop omgående, stop, råbte han i radioen til lokoføreren, men kaldte ved en fejl et tredje tog, 1559, og ikke det vildfarne tog.

Men lokoføreren på 1550 bremsede ned, da et nyt signal viste ’stop’ og han opdagede til sin skræk, at der holdt et ME-lokomotiv med seks dobbeltdækkervogne foran ham i samme spor.

’Det er 1550, jeg ved ikke, hvad der sket, jeg holder foran U-signalet for stop, og mod mig, der holder en ME,’ sagde lokoføreren til fjernstyringen.

’Det gør du osse - du afgik uden signal derindefra, der var ikke signal til dig, han havde indkørsel, den anden. Du har skåret skiftet op på vej ud’ lød svaret.

’Ejjj' udbrød lokoføreren.

'Yes, beklager, men det er altså tilfældet'

'Hold da kæft,' svarede lokoføreren.

'Ja, jeg vender lige tilbage til dig - er du okay?'

Ja, det er da noget af et - okay - det kunne jo være gået helt galt så,’ sagde lokoføreren, og fjernstyringen svarede:

’Ja, det kunne det’, svarede fjernstyringen.

Lokoføreren på det modkørende tog, RØ 3561, kaldte også Roskilde:

'Hej. Det er lokomotivfører på 3561, jeg fik lige signal du, og så er der et tog, der holder foran mig'.

Roskilde: 'Ja, han er kørt uden signal, din kollega, jeg har fået ham stoppet nu. Bliv holdende der, så vender jeg tilbage'.

Havarikommissionen mener, at episoden kan skyldes, at fokus var på at indhente forsinkelsen og ikke på signalet.

Yderligere undersøgelser af episoden er stoppet, fordi Havarikommissionen ikke mener, at det vil afdække forhold af væsentlig betydning for jernbanesikkerheden eller føre til anbefalinger af forebyggende karakter.

Et nyt signalsystem planlægges indført på Nordvestbanen i 2024.