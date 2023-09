Kørte galt og gik selv fra ulykkessted

Fredag nat omkring 00.45 så forbipasserende en forulykket bil på en mark.

Og ganske overraskende blev føreren af den forulykkede bil selv fundet gående på vej væk fra ulykkesstedet. Han blev fundet blødende på en mark.

Det skriver TV 2 Nord.

Ulykken skete i det nordlige Jylland, nærmere betegnet på Udholmvej i nærheden af Brovst.

Politiet har en formodning om, at manden har været påvirket af alkohol, da han forulykkede, og man har derfor valgt at få lavet en blodprøve for at fastslå mandens promille.

Manden blev efter ulykken fragtet til Aalborg Universitetshospital, her er det blevet konstateret at den unge mand har pådraget sig indre blødninger og traumer i hovedet.

Vagtchef ved Nordjyllands Politi Ole Buus oplyser til TV 2 Nord, at den unge mand er uden for livsfare, men han er stadig indlagt.

