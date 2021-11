Kørte i forkert vejbane: 85-årig kvinde sigtet for vanvidsbilisme

Efter en 85-årig kvinde havde forvildet sig ud på det forkerte spor på Sønderjyske Motorvej, er hun fredag aften sigtet for overtrædelse af færdselsloven

En 85-årig kvinde er fredag aften sigtet for vanvidskørsel.

Hun har fået indraget førerretten og fået beslaglagt sin bil.

Det skriver Sydjyllands Politi på Twitter.

Spøgelsesbilist

Tidligere fredag aften sendte Sydjyllands Politi et tweet ud, hvor de advarede mod en spøgelsesbilist, der kørte på det forkerte spor i sydgående retning ad Sønderjyske Motorvej ved Bov.

Inden længe havde politiet fundet frem til både bil og bilist, der holdt stille i nødsporet mellem afkørsel 75 og 76.

Uventet opkald til politiet

Til TV2 Syd fortæller vagtchef ved Syd- & Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt, at politikredsen fik flere opkald fra bilister, som havde spottet den såkaldte spøgelsesbilist køre mod trafikken.

Et af de opkald var endda fra kvinden selv, efter hun havde opdaget, at der var noget galt.

- Hun forklarede, at hun var blevet en smule forvirret og kørte efterfølgende forkert ned på motorvejen, siger han til mediet.

Vagtchefen oplyder ifølge TV2 Syd, at nogle bilister var nødsaget til at undvige den 85-årige kvinde, men at ingen kom til skade.