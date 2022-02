Kørte ind i flere motorvejsbroer uden at stoppe

En lastbilchauffør er tirsdag blevet sigtet, efter han i en autotransporter kørte med for højt et læs og kørte ind i to broer uden at standse

En autotransporter med for højt et læs kørte tirsdag formiddag ad Køge Bugt Motorvejen ved Greve, hvor den ramte mindst to broer og alligevel fortsatte kørslen, til trods for at flere vragdele faldt ned på motorvejen.

Autotransporteren kørte med tre biler stablet op på ladet, og de var stablet 63 centimeter højere, end det er tilladt.

Det fortæller kommunikationsmedarbejder hos Midt- og Vestsjællands Politi Martin Bjerregaard til Ekstra Bladet.

- Ved 11.30-tiden i dag fik vi meldinger fra flere bilister, der kørte undrende rundt på motorvejen, fordi den her autotransporter med biler stablet op havde ramt mindst et par broer, så vragdele også var faldet af og ned på motorvejen.

- Som færdselsmanden, som har kigget på den her kørsel, sagde: Ja, den her varebil, som har stået øverst, er blevet til en cabriolet - sådan spøgefuldt sagt, fortæller Martin Bjerregaard.

Kunne ikke selv forklare hvorfor

Efter anmeldelserne blev flere patruljer sendt ud for at lede efter autotransporteren, og det lykkedes til sidst at finde den på Sydmotorvejen, hvor den 53-årige danske lastbilchauffør blev standset og sigtet.

- Der er nogle regler om, hvor højt man må læsse køretøjer i Danmark, og han må kun være op til fire meter og ti, men han var helt oppe på fire meter og 73. Og det er dybest set 63 centimeter for meget i højden.

Martin Bjerregaard fortæller, at broernes højde er konstrueret efter, at køretøjer ikke er højere end de 4,1 meter, og derfor ramte den øverste bil på læsset altså broerne.

- Det, der undrede os lidt, var jo, hvorfor manden blev ved med at køre. Og det spørgsmål har vi selvfølgelig også stillet ham, og ja, det kunne han faktisk heller ikke rigtig selv forklare. Så hvad motivet har været til den her lidt uansvarlige kørsel, det ved vi ikke, siger Martin Bjerregaard.

Var ikke påvirket

Martin Bjerregaard fortæller, at chaufføren hverken var påvirket af alkohol eller stoffer, og at han ligeledes havde det påkrævede kørekort til at føre autotransporten.

Den 53-årige lastbilchauffør blev ud over at blive sigtet for at overskride den maksimale højde ligeledes sigtet for at have overtrådt køre-/hviletidsbestemmelserne.

- Han får jo besked på, at han skal lovliggøre sit læs, og hvordan han vil gøre det, det er jo så hans problem som fører af den her lastbil. Der har ikke været noget anholdelsesgrundlag, for manden var pinligt ædru, og der var ikke mistanke om narkopåvirkning eller andet.

Martin Bjerregaard fortæller, at den første melding fra Vejdirektoratet lyder, at de to broer, der er blevet ramt, ikke ser ud til at have taget nogen alvorlig skade, og at man roligt kan køre over dem.

- Der må vi jo sige, at når det nu lige er blevet en varebil, der er blevet skraldet lidt for oven, kontra betonkonstruktionen på broer, så er det altså bilen, der er den svage part, afslutter han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt i sidste weekend efter en bytur i Aalborg. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.