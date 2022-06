Kørte knallert med promille på 4,0

En tårnhøj promille og knallertkørsel er aldrig en god idé.

Ikke desto mindre satte en yderst beruset 48-årig mand sig onsdag aften bag styret, skriver Sydøstjyllands Politi på deres facebookside.

En borger, der så manden, henvendte sig til politiet på grund af knallertristens usikre kørsel.

Da politiet standsede manden på torvet i Vamdrup, viste et pust i alkometret, at hans promille var på ikke mindre end 4,0.

Promillegrænsen for at føre et køretøj er på 0,5. Ifølge sundhed.dk er en promille på 4 eller over en dødelig dosis, hvor risikoen for at dø er 50 procent.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Den berusede fører blev anholdt og sigtet for spirituskørsel.

Da sprirituskørsel med en promille over 2,0 også bliver defineret som vandvidskørsel, blev knallerten beslaglagt.