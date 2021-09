Kørte med en promille på over 2: Stoppede alligevel og brokkede sig over fartbøde

En 31-årig mand stoppede og brokkede sig over fartbøde med en promille på over to

Søndag morgen startede rigtig dårligt for en 31-årig mand i Randers, da han besluttede sig for at brokke sig over en fartbøde.

Manden blev blitzet kort før 07.00, da han kørte 59 km/t i en byzone. Det var han på ingen måde tilfreds med, så han stoppede op og brokkede sig til medarbejderen i fotovognen.

- Manden var noget utilfreds med, at han skulle betale en bøde, fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Per Bennekov til Ekstra Bladet.

Måleren havde en klar formodning om, at manden var spirituspåvirket, så han tilkaldte en patrulje.

Ganske rigtigt havde føreren af bilen en promille på over to. Derfor blev han sigtet for spirituskørsel og fik frataget kørekortet ubetinget.