Kørte med promille på over 2,3

En bilist fra Nordjylland havde lørdag aften fået en del for meget indenbords, da han blev stoppet af en patruljevogn

En 24-årig mand fra Nordjylland blev lørdag aften anholdt og sigtet for vanvidskørsel og spirituskørsel, efter han blev stoppet af en patruljevogn.

Alkometertesten gav et sådant udslag, at han tilsyneladende havde en promille på over 2,3.

Det skriver Nordjyllands Politi i en deres døgnrapport.

Spiritusrelateret vanvidskørsel

Fordi spriritusbilisten havde en promille på mere end 2, var der tale om 'spiritusrelateret vanvidskørsel', oplyser politiet i døgnrapporten.

Derudover kørte bilisten også uden nummerplader.

Politiet har beslaglagt bilen med henblik på at konfiskere den, og den sigtede kan nu se frem til en stor bøde.

Det var en opmærksom borger, som gjorde politiet opmærksom på, at de havde set en 'kraftigt slingrende bilist' på Bispengade i Hjørring.