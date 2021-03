Kørte med vanvittigt læs: - Fuldstændig uforsvarligt

En bilist i en gammel, grøn Toyota ladvogn skulle en tur i Jem & Fix i Faaborg. Bilen var læsset så voldsomt med pallekasser, at lasten målte over tre meter

En helt almindelig mandag eftermiddag opdagede Per Larsen fra Svendborg en transport-teknik ud over det sædvandlige.

Fra sin bil så han nemlig en overlæsset grøn Toyota ladvogn, der kørte i retning mod Faaborg. Bilen rullede afsted på de fynske landeveje og balancerede med et kæmpe læs pallekasser, der ifølge Per Larsen kunne slå ihjel, hvis uheldet var ude og læsset væltede.

- Det så helt vildt ud, fuldstændig uforsvarligt, siger Per Larsen til Ekstra Bladet.

- Man tilsidesætter sikkerheden totalt. Er der mennesker, der bliver ramt af det der, så er de færdige.

Bilen var på vej mod Faaborg, hvor den stoppede i Jem & Fix. Foto: Privatfoto

Følger efter bilen

Per Larsen fulgte efter bilen hele 10 kilometer, indtil den stoppede ved Jem & Fix i Faaborg. Her steg en ældre mand ud af Toyotaen og gik ind i butikken.

Per så nu sit snit til at finde målegrejet frem og se, hvor højt læsset faktisk var.

Målingen viste over tre meter.

- Jeg var målløs. Jeg har ingen ord for det, fortæller Per Larsen.

I kasserne i bilen kunne Per se, at der var planter. Han kontaktede efterfølgende Fyns Politi, der på grund af en anden hændelse ikke havde ressourcer til at sende en vogn til Jem & Fix.

Ondt i maven

Efter at have anmeldt ladvognen til politiet, kørte Per afsted igen. Han tjekkede nummerpladen på den grønne Toyota, og den var indregistreret på Lolland-Falster.

- Jeg havde det ekstremt dårligt resten af aften, fortæller Per Larsen.

- Jeg var bange for, at der var sket noget - især hvis bilen skulle til Lolland-Falster.

Politiet havde travlt

Til Fyens Stiftstidende fortæller Peter Haslund, der er linjechef for patruljetjenesten ved Fyns Politi, at Per Larsens opkald kom på et meget uheldigt tidspunkt.

Politiet var nemlig tilstede ved Rosengårdscentret til en hændelse med en knivbevæbnet mand, og de havde ikke mulighed for at sende en vogn ud. Dog efterforsker de sagen.

- Det kan godt være, vi ikke nåede at komme derud fra start, men så må vi løse den bagudrettet. Og den dokumentation, vi har fået, er i hvert fald rigelig til, at vi kan køre en efterforskning og se, om bilen ikke var uforsvarligt læsset. Det er der noget, der tyder på, når man ser de billeder. Der ser ud til være grobund for at komme efter ham, der har kørt bilen, fortæller Peter Haslund til mediet.