Kørte over 15 kilometer i bevidstløs tilstand

En bil med en bevidstløs bilist kørte en strækning på over 15 kilometer på østjyske motorvej, før det lykkedes politiet at stoppe bilen.

Den bevidstløse bilist ramte flere gange det midterste autoværn på motorvejen, men bilen fortsatte på trods. De første uheld begyndte lidt nord for Hedensted, og politiet fik først stoppet vognen ved Vejle S.

Det skriver TV Syd.

- Personen er alene i bilen, og har nok fået et ildebefindende. Det er sandsynligvis en form for drive-assist eller fartpilot, der gør, at den fortsætter så længe, siger Jørn Bystrup, der er vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, til TV Syd.

Undervejs blev bilens ene fordæk revet op, og politibiler afskærmede bilen fra andre bilister.

Bilisten kom efterfølgende på skadestuen, men intet tyder på, at vedkommende var påvirket af alkohol eller stoffer, skriver TV Syd.