Kørte politimand ihjel på Langebro: Nu jages 27-årig over hele verden

Interpol er nu gået ind i jagten på den 27-årige somalier, der er tiltalt for trafikdrabet på den 35-årige politiassistent Magnus Buhl Hansen, som blev dræbt i sin private bil på Langebro 23. juli 2019.

Han er efterlyst med en såkaldt 'red notice', så politi over hele verden nu er klar over, at han skal anholdes og udleveres til Danmark.

Samtidig har anklagemyndigheden anmodet Københavns Byret om at ophæve navneforbuddet på den 27-årige, så hans navn og billede kan offentliggøres i forbindelse med den internationale eftersøgning.

Den 27-årige, der ikke var varetægtsfængslet, blev væk fra retten, da Københavns Byret skulle starte på retssagen 1. december 17 måneder efter, at Magnus Buhl Hansen blev dræbt.

Retssagen skulle have været afviklet i foråret, men blev udsat på grund af corona-nedlukningen af domstolene.

Dødskører leger kispus med retten: Har fusket med corona-test

Den 27-åriges undskyldning for ikke at møde op i retten forleden var, at han befandt sig i London, havde symptomer på corona og skulle testes samme dag.

Kræver navneforbud ophævet

Men den 'dokumentation' som han sendte til byretten via mails til sin forsvarer blev fejet af bordet, og retten mener, at han har fusket med den positive corona-test, og at han ikke havde 'lovligt forfald'.

Derfor blev han varetægtsfængslet 'in absentia' i et retsmøde 7. december, og det blev stadfæstet i Østre Landsret. Derfor er han nu internationalt efterlyst og alle retsmøder i sagen aflyst.

- Vi gør alt, hvad vi kan for at finde ham, men reelt ved vi ikke, hvor han befinder sig - om han er i London som det hævdes. Derfor er han efterlyst med 'red notice'. Jeg har også anmodet retten om at ophæve navneforbuddet. Vi mener ikke - med det vi ved i dag - at han fortsat skal beskyttes af et navneforbud, siger sagens anklager Jelena Hansen til Ekstra Bladet.

Magnus Buhl Hansen var ansat i Særlig Efterforskning Øst, der arbejder med bander og organiseret kriminalitet. Han var på vej til arbejde fra hjemmet på Amager, da han blev dræbt. Privatfoto

Den 27-årige har erkendt, at han kørte ulykkesbilen, men nægter sig skyldig i tiltalen for vanvidskørsel og uagtsomt manddrab, fordi han siger, at han fik et 'blackout' lige før ulykken skete.

Han er uden fast bopæl i Danmark og anses som udrejst og 'forsvundet'. Han har angiveligt familie i London, hvorfra han sendte mails til sin forsvarer i forbindelse med udeblivelsen fra retten.

Ekstrabladet har været i kontakt med den 27-åriges forsvarer, advokat Anders Schønnemann Olesen, der ikke ønsker at kommentere konkret sagen, så længe den fortsat verserer.

Retsmøde efter nytår

Københavns Byret oplyser, at der afholdes et retsmøde om ophævelse af navneforbuddet efter nytår. Hvis byretten ophæver navneforbuddet kan forsvareren kære det til Østre Landsret, så der kan gå en rum tid endnu, før politiet eventuelt kan efterlyse den 27-årige offentligt.