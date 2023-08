Kørte rundt i stjålet bil: Så tog han spurten

En 28-årig mand havde ikke planer om at snakke med politiet

Stop, når politiet beder dig op det.

Det er langt de fleste, der følger den devise. Men der er undtagelser.

En af dem fandt - ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis døgnrapport - sted tirsdag middag.

Stak af

Her fik et par betjente på patrulje øje på en grå personbil, der kom kørende i den nordlige del af Næstved.

Ved et tjek i politiet systemer kunne betjentene konstatere, at bilen var stjålet, og derfor gav de tegn til føreren om at standse.

Men den 28-årige mand, der sad bag rattet, valgte i stedet at trykke lidt ekstra på speederen, for så lidt efter at parkere bilen i Holsted Park og stikke af til fods.

Gik ikke

Det varede dog ikke længe, før han blev fundet af patruljen, som fik ham anholdt.

Han blev herefter sigtet for tyveri af bilen.

Den 28-årige er fra lokalområdet.