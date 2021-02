Kørte rundt med hash i kilovis

Lokalpolitiet i Kalundborg gjorde onsdag et tilfældigt fund, da en bil blev standset under rutinekontrol

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

En rutinekontrol af et køretøj førte onsdag eftermiddag lokalpolitiet i Kalundborg til først kilovis af skunk og senere et skunklaboratorium, hvor der muligvis har været anvendt ulovlige elinstallationer og strømtyveri.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

Det var klokken 13.55, at lokalpolitiet i Kalundborg valgte at standse en bil på Slagelsevej. Betjenten opfangede med det samme en kraftig lugt af hash fra bilens kabine, hvor to mænd på 36 og 42 befandt sig.

Lugten skyldtes, at de to medbragte fem et halvt kilo skunk, og det førte til en sigtelse for ulovlig besiddelse med henblik på videresalg.

Senere blev flere adresser i Kalundborg Kommune ransaget. Her dukkede et skunklaboratorium under ombygning op på en af adresserne, og betjentene fandt også elinstallationer, der bar præg af muligt tyveri af strøm til laboratoriet. Det skal en rapport udfærdiget af elselskabet senere kaste lys over.

De to mænd, der er fra henholdsvis Jerslev Sjælland og Kalundborg, er blevet anholdt og forlanges varetægtsfængslet under et grundlovsforhør ved Retten i Roskilde torsdag eftermiddag. Her vil anklagemyndigheden kræve dørlukning af hensyn til den fortsatte efterforskning af sagen.