Kørte tre børn ihjel: Dødsbilist i retten igen

Tre børn blev brutalt dræbt på stedet, da Lasse Burholts bil for otte år siden ramte den bil, de sad i. Han skal nu i retten for to nye voldsomme fartovertrædelser

For otte år siden blev tre børn brutalt dræbt på stedet, da Lasse Burholts bil ramte deres i T-krydset Lendumvej/Bredmosevej ved Sindal i Nordjylland.

Moderen, der sad bag rattet, og den fem måneder gamle søn Torben slap med livet i behold. Torben med et brækket ben.

Ekstra Bladets forside om dommen efter Sindal-ulykken.

Dengang blev den 39-årige frederikshavner Lasse Burholt dømt for uagtsomt manddrab, fordi han kørte for stærkt. Det kostede 20 dagbøder af 500 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet i tre år.

Børnenes mor blev selv sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt, da hun svingede til venstre fra Lendumvej og ind mod Bredmosevej. Men hun fik ifølge anklagemyndigheden tiltalefrafald, fordi hun på det personlige plan var blevet straffet nok.

60 procent over grænse

Fredag skal den 47-årige nordjyde Lasse Burholt så på anklagebænken ved Retten i Hjørring endnu en gang for to nye overtrædelser af færdselsloven, hvor hastigheden i begge tilfælde er overskredet markant.

Lasse Burholt er tiltalt for at have kørt mindst 135 kilometer i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen var 80, på Hjørringvej tæt ved Frederikshavn i november 2020. Det var ifølge anklageskriftet en overskridelse på mere end 60 procent.

20. april sidste år var den ifølge anklageskriftet gal igen, da han kørte med mindst 83 kilometer i timen på Hunetorp Klitvej i et sommerhusområde syd for Blokhus. Det var en overskridelse på mere end 30 procent.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om en ubetinget frakendelse af førerretten.

'Tanketorsk'

Ekstra Bladet har talt med Lasse Burholt om de nye anklager. Han kalder hastighedsoverskridelsen i Blokhus for 'en ren tanketorsk'.

På spørgsmålet om, hvorvidt han ikke har lært noget af den tragiske dødsulykke fra 2013, siden han nu igen er tiltalt for at have kørt for stærkt, svarer han:

– Det har intet som helst at gøre med det, der skete dengang i juli 2013. Man kan på ingen måde sammenligne det, lyder det med fast stemme fra 47-årige Lasse Burholt.

Episoden, hvor han ifølge anklageskriftet kørte med mindst 135 kilometer i timen på en strækning, hvor fartgrænsen er 80, har han ikke nogen nærmere forklaring på.

