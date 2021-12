Kok dømt efter dødelig tærte

En hyggelig aften endte i en tragedie ved en landsby-pup i byen Northhamptonshire i England.

En kvinde døde og 31 fik voldsom madforgiftning, efter de havde spist en shepherd's pie, hvor farsen ikke var tilberedt ordentligt.

Det skriver The Guardian.

Fire måneder fængsel

Kokken, John Croucher, 40, har indrømmet, at han overtrådte fødevarerreglerne, da han den aften i 2018 havde utroligt travlt. Han var køkkenchef ved puppen Crewe Arms, hvor den giftige tærte blev serveret. Hans overtrædelse har ført til fire måneders fængselsstraf og 12 måneders suspendering.

Den afdøde gæst var Elizabeth Neuman på 92 år. Hun skulle angiveligt have kastet voldsomt meget op, hvilket førte til indre blødninger. Resten af selskabet blev alvorligt syge. Kun de tre vegetarer undgik madforgiftning den aften.

- Fortrydelse er en underdrivelse. Det her er noget, jeg aldrig kommer til at glemme. På grund af det her er jeg en bedre kok, og det er en skam, at prisen for det, måtte være, hvad det endte med, lyder det fra kokken.

Ønsker ikke gengældelse

Ifølge dommeren var Croucher kok den aften. Han havde ikke kogt farsen ordentligt dagen inden, og kom det i en gryde med isvand. Herefter skulle han afsted, så han pakkede kødet ind i husholdningsfilm, og satte den i køleskabet natten over. Dagen efter kogte han det igen og tilføjede varm kartoffelmos. Han tog ikke temperaturen, da den blev serveret.

Det var medlemmer af den lokale kirke, som spiste ved puppen den aften. Retten har fået at vide, at medlemmerne af kirken ikke ønsker gengældelse mod pubben, dens udlejer eller Croucher.

Puppens udlejer blev også dømt for at overtræde fødevarerreglerne. Han skal betale en bøde 9000 pund.