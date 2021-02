Kokain-flakes: Dækket med stoffer i stedet for sukker

Myndighederne i den amerikanske by Cincinnati gjorde en noget mærkværdig opdagelse forleden, da de undersøgte en forsendelse med cornflakes.

For i stedet for at være dækket med sukker, var de gule majsflager belagt med kokain.

Det oplyser U.S. Customs and Border Protection i en pressemeddelelse.

Forsendelsen kom fra Sydamerika og indeholdt næsten 20 kilo af det ulovlige stof.

Gadeværdien vurderes ifølge myndighederne til at være op mod 17 millioner kroner.

Dygtig hund

Det var narkohunden Bico, der snusede sig frem til kokainen fra Peru. Og det var heldigt.

For det kokainindhyllede morgenmadsprodukt var på vej videre til en adresse i Hongkong.

- De mænd og kvinder, der arbejder på havnen i Cincinnati, er dedikerede til at stoppe transporten af farlige stoffer, og de vil fortsætte med at bruge deres træning, intuition og strategiske evner til at forebygge, at disse ulovlige forsendelser kommer ud i offentligheden, lyder det fra Richard Gillespie, direktør for havnen i Cincinnati.

I pressemeddelelsen oplyser myndighederne, at man i gennemsnit beslaglægger cirka 1,6 kilo narkotika i de amerikanske havne - hver eneste dag.