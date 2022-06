Kokain på gadeplan er renere end nogensinde før

Renheden på kokainen har taget et nyt stort hop. Det giver blandt andet større risiko for overdosering

Øget risiko for afhængighed, psykiske problemer og overdosering.

Det er blot nogle af konsekvenserne ved, at kokainen er blevet stærkere end nogensinde tidligere. Kokainen på gadeplan i Danmark lå i 2021 i gennemsnit med en renhed på 67 procent. Det er ti procent point stærkere end året før, hvor renheden lå på 57 procent.

Stigningen i styrken på kokain er beskrevet i den seneste rapport i serien 'Narkotika på Gadeplan' fra Sundhedsstyrelsen og de tre retskemiske afdelinger i Danmark.

Her har de i 26 år fulgt styrker og tendenser i stofferne på de danske gader, dansegulve, arbejdspladser eller hvor folk ellers indtager de ulovlige substanser.

Stigningen i den gennemsnitlige styrke på kokainen er et billede på en tendens, som begyndte omkring 2015, fortæller institutleder fra Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet, Christian Lindholst. Det er blandt andet deres retskemiske afdeling, der måler styrken på stofferne.

- Kokainen er renere end nogensinde. Det seneste år har vi set en kraftig stigning i mængden af kokain i det stof, som politiet beslaglægger på gaden, og som vi så analyserer, siger han.

Kokainen kan sagtens være stærkere end 67 procent. Det er et gennemsnit af mange af politiets beslag. Foto: Privat

Afdeling for Retskemi i København, Odense og Aarhus analyserer hvert år 50 kokainprøver, som dansk politi beslaglægger i de fem største byer, så det giver et repræsentativt billede fra hele Danmark. For ti år siden var gennemsnittet i renheden på 20 procent. Resten var fyldstoffer. I dag kommer noget af det ufortyndet ud til forbrugerne.

- Den kokain, som sælges på gadeplan i Danmark, er i mange tilfælde helt ufortyndet, og svarer til den kokain, vi ser i kokainblokke, som indsmugles direkte fra Sydamerika. Det så vi ikke så ofte tidligere, fortæller Christian Lindholst.

Faldende priser og bedre kvalitet

Prisen på kokain har de seneste 20 år været faldende. Dengang kostede et gram godt fortyndet kokain 1500 kroner. I dag koster den rene kokain kaldet 'flake' omkring 1.000 kroner for et gram. Mens man kan få kokain i mere fortyndet form til 500 kroner grammet. Det fortæller to pushere uafhængigt af hinanden til Ekstra Bladet.

- Du kan se, at det er god kvalitet, når det kommer i stenform. Det er det, man kalder 'flake', fortæller den ene.

Læs mere her:

Alvorligt med stærkere stoffer

Overlæge i psykiatri ved stofrådgivningen Novavi, Henrik Rindom fortæller, at undersøgelser også viser, at forbruget af kokain generelt er stigende. Følgerne kan være både fysiske og psykiske. Længere tids forbrug kan give hjerteproblemer, og stærkere kokain kan også give flere psykiske bivirkninger.

- Brugerne kan blive paranoide og udvise samme symptomer som skizofrene, og når renheden stiger, så øges risikoen også for afhængighed, fysiske konsekvenser og psykiske bivirkninger, siger han.

'Flake'-kokain før salg. Overlæge Henrik Rindom fortæller, at producenterne putter tre forbudte stoffer i kokainen. Et ormemiddel, et smertestillende middel og et antiallergi stof, som alle er forbudte i Danmark. Det smertestille stof Dinasetin øger risiko for nyre-sygdomme Foto: privat

Stoffer i provinsen

Tidligere var kokain mest et storbyfænomen, men de senere år har man i stigende grad også set det i provinsen. Forklaringen på faldende priser, renere stoffer og større udbredelse skal findes langt fra Danmark. Det fortæller Christian Lindholst, at han erfarer fra internationale undersøgelser på området.

- Stigningen i renheden af kokain forbindes bl.a. med de politiske ændringer i Colombia de senere år. I 2015 blev der fred mellem oprørsbevægelsen FARC og regeringen, og det har nok givet arbejdsro til kokainproducenterne. Det har måske også gjort det lettere at få stoffet transporteret ud af landet til USA og Europa.

