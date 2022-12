Kokain, urin og voldtægter: - Hun skammede sig

En 34-årig kvinde mener at være blevet voldtaget, mens den tiltalte forretningsmand påstår, at det var en del af en aftalt sex-leg. Vidner tegner en karakteristik af den besynderlige aften, der angiveligt endte med en voldtægt

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): - Hun skammede sig. Hun fortalte, at hun havde været ude for en meget voldsom oplevelse, der gik langt ud over hendes grænser. Hvor hun blandt andet var blevet tvunget til analsex og til at tage stoffer - og at hun havde fået bank.

Sådan fortalte manden, der på daværende tidspunkt var i et åbent forhold med den forurettede 34-årige kvinde.

Det var ham, der hjalp hende med at politianmelde den 38-årige forretningsmand, der i dag sidder tiltalt for have begået grov voldtægt af flere omgange, mens han blandt andet skulle have udøvet vold og tvunget kvinden til at sniffe kokain og sluge hans urin.

Den bizarre episode skulle have fundet sted på et luksushotel i København natten til 14. maj i år.

Manden, der tidligere er dømt for voldtægt, nægter sig skyldig. Han vedkender sig, at der blev dyrket hård sex, men anfægter anklagemyndighedens påstand om, at det skulle være sket under tvang.

Ifølge hans forklaring mødtes de to på Scor.dk, som de begge var hyppige brugere af, da de begge var gift og levede i et åbent forhold med deres ægtefæller. Her skulle de have udvekslet seksuelle fantasier, primært inden for BDSM. Han ville gerne dominere, og hun ville gerne blive domineret og ydmyget.

Også under bekendte og nære venners forklaringer torsdag tegnede der sig et billede af et seksuelt univers, der danner rammerne for mødet mellem sagens hovedpersoner.

Seksuelle fantasier eller voldtægt

Ifølge den 38-årige mand skulle kvinden blandt andet have fortalt ham, at hun gerne ville ydmyges seksuelt. Endvidere skulle hun have fortalt, at hun var blevet misbrugt seksuelt, hvorfor hun fantaserede om 'voldtægtsleg'.

Men ifølge kvindens ven, der tidligere har været hendes partner, har den 34-årige kvinde aldrig fortalt ham om fantasier, der skulle handle om voldtægt. Det er til trods for, at de to også fra tid til anden dyrkede hård BDSM-sex sammen.

Men for ham var det vigtigt at understrege, at den 34-årige kvinde var meget tydelig omkring og bekendt med sine grænser.

- Man leger jo altid med grænserne. Men jeg har aldrig haft analsex med hende, for det ved jeg, er hendes grænse, sagde han og tilføjede:

- Hun er meget klar i spyttet omkring, hvad hun er til, og hvad hun ikke er til.