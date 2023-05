Kolde grill-pølser: Gasflasker stjålet på stribe

Politiet opfordrer til, at man låser sin gasflaske inde, efter flere anmeldelser om tyveri fra indbyggere i Sønderborg

Man skulle ikke tro, at det var en særlig praktisk tyvekost, men en overraskende pressemeddelelse fra Syd- og Sønderjyllands Politi advarer nu om tyveri af de gasflasker, som mange danskere gør brug af til deres grill.

Allerede i april og maj måned modtog politikredsen nemlig anmeldelser om gas-tyveri, fra 13 borgere fra Sønderborg.

Tyverier sker måske netop fordi grill-gasflasken ikke udgør et indlysende mål. Syd- og Sønderjyllands Politi kan i hvert fald konstatere, at tyverierne ofte har været "nemme".

- Fælles for indbruddene har typisk været, at gasflaskerne har stået synligt fremme på en terrasse eller i et ulåst skur eller en ulåst garage, fortæller Jan Rasmussen, der er politikommisær fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han opfordrer derfor også borgerne til at gemme deres grill-gas bedre væk.

- Lige nu er det heldigvis lunere i vejret og mange griller ude, og når man skal indenfor bagefter, det er en god investering at bruge nogle få sekunder på at få gasflasken uden for synsvidde og låse efter sig, siger Jan Rasmussen.