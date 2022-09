Kollapsede få sekunder efter indvielse

En ny gangbro i Congo skulle mandag indvies, men få sekunder efter, at de havde klippet snoren, kollapsede broen under dem

Fint skulle det være, da en gangbro i DR Congo skulle indvies mandag.

Her var en række højtstående personer nemlig blevet inviteret til at åbne broen, men i samme sekund, som det røde bånd var klippet over, braste den under dem.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Klar til at poppe champagne

En af de uheldige på gangbroen stod endda klar til at poppe en champagne, men måtte i stedet sørge for at komme helskindet fra uheldet.

Gelænderne på begge sider knækkede, og selve broen røg et par meter ned.

Hele scenariet blev dokumenteret, som kan ses i videoen øverst i artiklen. Den er verificeret af Reuters.

Tilråb fra sidelinjen

Nogle af personerne på gangbroen blev hurtigt reddet i sikkerhed, mens andre styrtede et par meter ned sammen med broen.

Man skulle tro, at tilhørerne havde sympati med de uheldige, men det var ikke tilfældet.

For i stedet blev der grint af de prominente personers uheldige situation.

Heldigvis slap alle uskadt fra kollapset.