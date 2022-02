Kollegie-overgreb: Kaldte sig selv 'mini sex predator'

En 26-årig mand nægter sig skyldig i serie-overgreb, men skrev alligevel til en veninde, at han godt vidste, at han var gået over grænsen

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 'Jeg var åbenbart en mini sex predator'.

Sådan skrev en nu 26-årig voldtægtstiltalt mand til sin veninde dagen efter en nat i maj måned sidste år på Egmont H. Petersens Kollegium på Østerbro i København.

Fredag begyndte retssagen mod den unge mand, der er tiltalt for i timerne fra 04.00-07.00 natten til den 22. maj 2021 at gå fra værelse til værelse efter en fest på kollegiet i sin jagt på seksuel tilfredsstillelse.

Under dagens retsmøde fik høje, ranke og relativt spinkle mand selv mulighed for at forklare sig. Den 26-årige fortalte, at han ikke huskede særlig meget, fordi han fik blackout i løbet af aftenen. Ifølge den tiltalte kan han hverken huske, hvornår eller hvordan han kom hjem fra festen.

Få glimt havde dog brændt sig fast i hans hukommelse.

Et af dem er sætningen 'vil du være sød at gå?' og følelsen af at ligge på et gulv ved siden af en seng, hvor der lå en fremmede person.

'Jeg var stiv og upassende og klam og er taget over for at sige undskyld', skrev den 26-årige ligeledes i samtalen med sin veninde dagen efter.

Tøj fundet på værelser

På et af kvindernes værelser fandt man en hættetrøje under hendes skrivebord. Hos en anden kvinde fandt man en lysebrun t-shirt og et par boxershorts.

Den tiltalte erkender, at tøjet tilhørte ham.

Alligevel nægter han sig skyldig i at have tiltvunget sig til vaginalt samleje hos en ung kvindelige beboer samt have stukket fingrene op i en anden kvindes kønsdele. Ifølge anklagen skulle han have krænket i alt 12 beboere på kollegiet på de tre timer.

Fuld for første gang

Ifølge den 26-årige var det første gang, at han var fuld, siden han havde været ude for et overfald 11 måneder tidligere. Han forklarede, at han pådrog sig en alvorlig hjernerystelse, der påvirkede ham helt ekstremt både fysisk og psykisk.

- Jeg har ikke været den samme siden, sagde han og forklarede, at han var i dyb krise over, om han kunne færdiggøre sin uddannelse og have den akademiske karriere, han altid havde forestillet sig.

Under sin forklaring fremstod han yderst velformuleret. Han fortalte desuden, at han er interesseret i filosofi.

Udover den tiltalte selv skulle et af voldtægtsofrene i vidneskranken. Det blev dog for lukkede døre, så de mange fremmødte tilhørere måtte forlade retslokalet.

Der er i alt afsat fem retsdage i sagen.