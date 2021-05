Kollegie-overgreb mod studerende: Mand sigtet i stor voldtægtssag

Ung mand anholdt og sigtet for voldtægt og andre former for overgreb mod tre kvindelige studerende på kendt kollegium i København - anmeldt for yderligere to overfald

En høj, rank og relativt spinkel 25-årig mand sigtet for henholdsvis voldtægt, blufærdighedskrænkelse og anden seksuel omgang end samleje tidligt natten til lørdag mod tre unge, kvindelige studerende troppede før middag op i Dommervagten i København.

Han gav spontant sine forældre på tilhørerpladserne et knus. I samme øjeblik blev han irettesat af dommeren, hvorefter han med klar stemme sagde 'undskyld'.

Manden har typiske danske navne. I retslokalet var han klædt i hullede jeans, en T-shirt og sneakers. Han virkede rolig og gjorde ikke større væsen af sig.

Politiets anklager, Tanja Søderlund, læste sigtelsen op. Hun lagde ud med at beskrive det som 'en omfattende sag'.

I det første forhold er manden sigtet for lørdag mellem klokken fem og seks at have tiltvunget sig adgang til en ung kvindes værelse på Egmont H. Petersens Kollegium i Nørre Allé i København og voldtaget den sovende kvinde vaginalt i en situation, hvor hun som følge af beruselse var ude af stand på at sætte sig til modværge.

'Skal vi ikke have sex?'

Kvinden vågnede, og ifølge sigtelsen sagde hun stop. Men overgrebet skal efter politiets mening være fortsat, idet manden brugte sin kropsvægt til at pacificere hende.

I samme tidsrum er han sigtet for at have skaffet sig adgang til en anden ung kvindes kollegieværelse og for at have udsat hende for anden kønslig omgang en samleje ved at stikke fingre op i hendes kønsdele. Hun vågnede, hvorefter han ifølge sigtelsen skal have sagt: 'Skal vi ikke have sex'.

Endelig er han sigtet for under samme besøg på kollegiet at have opsøgt en tredje kvinde på hendes værelse. Mens hun sov ved siden af sin kæreste, skal han her have befamlet hende på et af brysterne.

Forsvareren Stefan Reidel og anklageren bad med forskellige argumenter om navneforbud og dørlukning, og dommeren fulgte begæringerne.

Det skete blandt andet af hensyn til politiets efterforskning, for at forhindre unødig krænkelse af den hidtil ustraffede sigtede og hans mulige ofre, med den bagtanke, at der op til grundlovsforhøret indløb anmeldelser fra yderligere to kvinder, og at der muligvis kan være flere forurettede.

Kender ikke den sigtede

- Vi har endnu ikke haft mulighed for at afhøre de to kvinder, der nu også har henvendt sig, og der kan også være flere vidner, som vi skal i kontakt med. Det er derfor afgørende, at de ikke hører sigtedes forklaring, sagde Tanja Søderlund.

Ekstra Bladet erfarer, at de tre kvinder alle er i begyndelsen af tyverne. De er faste beboere på kollegiet. Det er den sigtede mand til gengæld ikke.

Han er heller ikke en del af kvindernes sociale omgangskreds. Det bekræftede Stefan Reidel, før Ekstra Bladets reporter måtte forlade retten.

- Der er ingen kontakt eller forbindelse mellem min klient og de forurettede, sagde forsvareren.

Den 25-årige mand bliver nu afhørt i sagen. Det er endnu ikke lykkedes Ekstra Bladet at opklare, hvordan han forholder sig til sigtelserne.

Kollegiet ved Vibenshus Runddel på Østerbro går til daglig under betegnelsen 'Egmont' og har op til 492 beboere.

Ekstra Bladet følger op på sagen.