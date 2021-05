Kollegie-talsmand om voldtægtssag: Beboere er utrygge

- Stemningen på kollegiet er dårlig. Folk er selvfølgelig utrygge. Det er uforståeligt, hvis sådan et tågehorn har tumlet rundt på den måde.

Det konstaterer Sejr Tindbæk, inspektør på Egmont H. Petersens Kollegium i København, som natten til lørdag var ramme om, hvad politiets anklager overfor Ekstra Bladet har beskrevet som 'en omfattende sag' om voldtægt, voldtægtsforsøg og alvorlige krænkelser af tre kvindelige studerende.

En hidtil ustraffet 25-årig mand er sigtet for overgrebene. Han nægter sig skyldig men blev mandag varetægtsfængslet 17 dage på en begrundet mistanke om at være skyldig.

- Vi ved ikke, hvem han er, og det vil vi selvfølgelig meget gerne vide. Men vi går ud fra, at der er tale om en gæst, der kom udefra. Beboerne føler jo, at en person er trængt sig ind i deres private hjem, forklarer Sejr Tindbæk.

Professionel vagtordning

Kollegie-inspektøren forklarer, at vildt fremmede ikke får adgang til kollegiet, og gæster kan ikke komme ind i kollegiets 'hall', med mindre de ledsages af en af de faste beboere. Kollegiet har 492 studerende boende.

Sejr Tindbæk fortæller, at kollegiets forretningsudvalg nu har indkaldt til møder om situationen. Han oplyser, at stedet ham bekendt ikke tidligere har været ramt af seksuelle overgreb.

- Dørene er låst, og der er professionelle vagter, som afviser folk, hvis de ikke har en aftale med en beboer, og forhindrer, at Gud og hvermand kan komme blæsende, siger inspektøren, som vurderer, at det nu kan komme på tale at opnormere vagtbemandingen eller indføre andre skærpede restriktioner i forbindelse med besøg.

Tre overgreb på en time

Ekstra Bladet har været i kontakt med flere unge beboere. De lægger ikke skjul på, at de er rystede. Men ingen af dem ønsker at udtale sig.

Den sigtede mand afgav søndag forklaring bag lukkede døre i Dommervagten i København. Men forinden blev sigtelsen mod ham læst op.

I det ene forhold er han sigtet for at have tiltvunget sig adgang til en ung, sovende kvindes værelse, hvorefter han skal have voldtaget hende. Han er også sigtet for at have udsat en beboer for 'andet seksuelt overgreb end samleje' på hendes værelse og for at have befamlet en tredje kvinde på brysterne. Det skal være sket inden for en time fra klokken fem.

Søndag modtog politiet yderligere to anmeldelser om overgreb i sagen. Det er uklart, om de også har kastet sigtelser af sig.