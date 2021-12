Kollision i Østersøen: Dansk skib kæntret

Mindst to personer skal være røget i vandet efter kollision mellem fragtfartøjer

To skibe, et dansk og et britisk, er tidligt mandag morgen stødt sammen i Østersøen mellem Ystad og Bornholm.

Det skriver blandt andre Expressen, og det bekræfter Forsvarets Operationscenter over for Ekstra Bladet.

- Klokken 04.30 går der en automatisk alarm fra et skib i nød, og vi sender en helikopter til området fra vores beredskab og en redningsbåd fra Rønne, siger vagthavende befalingsmand ved Forsvarets Operationscenter Petersen.

Ifølge svenske medier er ulykken sket omkring klokken 3.30.

Han bekræfter, at det er det danske skib, der er involveret, der er kæntret og ligger med bunden i vejret.

Det danske skib hedder angiveligt 'Karin Høj', mens det britiske hedder 'Scot Carrier', skriver Aftonbladet, mens også datatrackersider viser det samme.

Ifølge svenske medier er mindst to personer i vandet, men det kan den vagthavende befalingsmand ikke hverken be- eller afkræfte. Det er uvist, hvor mange der har befundet sig på skibene.

Og årsagen til ulykken er endnu heller ikke kendt.

- Vi formoder, det drejer sig om en kollision, lyder det fra Forsvarets Operationscenter.

Det er på nuværende tidspunkt stadig de danske redningsstyrker, der har ansvaret for redningsaktionen på Østersøen, mens de svenske hjælper til

Ekstra Bladet følger sagen ...