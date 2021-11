Kom grædende ind i retten

RETTEN I AARHUS (Ekstra Bladet): Følelserne sad uden på den blå fangedragt fra Kriminalforsorgen hos en høj og slank, ung mand, da han mandag eftermiddag blev ført ind i et retslokale i stueetagen i domhuset i Aarhus.

Tårerne løb således ned ad kinderne, og den 19-årige hulkede til at begynde med nærmest utrøsteligt, da han satte sig ved siden af sin forsvarer. Scenariet udspillede sig forud for det grundlovsforhør, hvor han og en jævnaldrende mand med sort hår og kraftigt fuldskæg blev fremstillet og sigtet for i forening at have dræbt en 18-årig mand med adskillige knivstik i tidsrummet mellem klokken 20.21 og 21.11 søndag aften i Viby ved Aarhus.

Manden med det kraftige fuldskæg virkede mere fattet, da han blev placeret ved siden af sin forsvarer kort efter den følelsesladede ankomst fra den medsigtede.

Der lå blomster og var tændt lys ved indgangen til Aarhus Handelsgymnasium, som også flagede på halv mandag efter knivdrabet på en af skolens elever. Foto Ernst van Norde

Specialanklager Jesper Rubow, Østjyllands Politi, nåede kun at læse sigtelsen op mod de to mænd, inden dommer Grith Rosleff på anklagerens anmodning besluttede at lukke dørene for pressen og offentligheden.

Sigtet: jeg var kun chauffør

Dommeren lagde i sin begrundelse for dørlukningen vægt på, at der er mindst en medgerningsmand på fri fod, og at efterforskningen er på et indledende stadie med deraf følgende hensyntagen til, at udsagn fra retten ikke skal nå frem til mistænkte uden for retten.

De to 19-årige mænd blev - udover drabssigtelsen - også sigtet for røveri ved at have truet og frataget ukendte værdier fra den dræbte, 18-årige mand og for besiddelse af kniv under skærpende omstændigheder.

Mens den sigtede med fuldskæg nægtede sig skyldig i alle tre forhold, erkendte den høje og hulkende sig delvist skyldig i forhold to omhandlende røveri. Den delvise erkendelse blev begrundet med, at den 19-årige, ifølge sin forsvarer, blot var chauffør for de to andre gerningsmænd.

Stemningen ved Aarhus Handelsgymnasium, hvor den knivdræbte gik i 2.g, var knuget og sorgfuld, da Ekstra Bladet besøgte stedet mandag formiddag. Foto Ernst van Norde

Udførte førstehjælp

Der blev udført førstehjælp på den 18-årige hårdt sårede mand ved gerningsstedet på Ormslevvej i Viby, men hans liv stod ikke til at redde.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om knivoverfaldet klokken 21.11, og ordensmagten mødte hurtigt talstærkt frem.

- Det er en meget alvorlig hændelse, og vi har sat massivt ind både operativt og efterforskningsmæssigt for at opklare sagen. Vi har i løbet af aftenen og natten (til mandag) foretaget flere ransagninger, afhørt en række personer, gennemsøgt området for spor og kigget overvågning igennem. Vi har fortsat en del efterforskningsskridt foran os, og der kan komme flere anholdelser i sagen, sagde politiinspektør Brian Olsen mandag morgen..

Politiinspektør Brian Olsen oplyser endvidere til Ekstra Bladet, at man vil øge patruljeringen i Viby-området, men han ønsker ikke at komme med flere detaljer af hensyn til efterforskningen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til Ekstra Bladets podcast 'Afhørt' om aktuelle krimi-sager. I denne uge handler det blandt andet om rockerklubben Saturdarah, der har oprustet med medlemmer fra andre grupperinger.