Kommer med nye detaljer

Københavns Politi fortæller nu nærmere om skaderne på de berørte efter skyderiet i Field's i København søndag aften.

De har tidligere fortalt, at tre personer blev dræbt ved skyderiet. En 17-årig dansk kvinde, en 17-årig dansk mand og en 47-årig herboende russisk statsborger.

Derudover er i alt fire personer indlagt såret af skud – én af dem i kritisk tilstand. Der er tale om to danske statsborgere på henholdsvis 19 og 40 år, samt to svenske statsborgere på henholdsvis 16 og 50 år.

20 personer har mindre skader, som er opstået i forbindelse med evakueringen fra Field’s.

Der er dog også yderligere tre, der er blevet behandlet for mulige strejfskud på stedet, hvorefter de er taget hjem.

Alle pårørende til alvorligt tilskadekomne er underrettet.

Ifølge politiet kan der dog også komme flere henvendelser om tilskadekomst.

Politiet har anholdt en 22-årig formodet gerningsmand, der blev anholdt kort efter skyderiet.

Han fremstilles i grundlovsforhør senere i dag, hvor han vil blive sigtet for manddrab efter blandt andet straffelovens paragraf 237.

Det tyder umiddelbart på, at den 22-årige har handlet på egen hånd. Det er på nuværende tidspunkt ikke politiets vurdering, at der er tale om et terrorangreb.

