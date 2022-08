Kommunal leder om dagplejer-sag: - Vi burde have reageret

RETTEN I HERNING (Ekstra Bladet): Ord som 'lorteble, hysterisk, rasende og straf (mod gæstedagplejer)' faldt ikke i god jord hos den nu tidligere leder af center for børn og læring i Herning Kommune, da han i nogle hektiske døgn i slutningen af november 2019 skulle håndtere chokket, tragedien, mysteriet og de ansatte, der på den ene eller anden måde blev involveret i sagen om en 15 måneder gammel piges død, efter at hun havde været i gæstedagpleje hos en nu drabstiltalt 58-årig kvinde.

- Det er ikke ord, jeg synes er nærliggende at bruge. Et barn på 15 måneder tænker ikke på den måde, sagde eks-lederen af center for børn og læring efter at have opremset de indledende udtryk som eksempler på ord, den tiltalte dagplejer brugte i dagene efter det, politiet mener var et brutalt og grusomt drab på den lille pige.

- Hvis det bare havde været et enkelt ord, det kan vi alle komme til, men det var gennemgående for samtalerne, uddybede eks-lederen med henvisning til sin telefoniske kontakt i timerne efter pigen var erklæret død 29. november 2019 og ved et møde ugen efter med dagplejeren på Herning Rådhus.

Det er her ved Retten i Herning, at den gruopvækkende sags detaljer lægges frem i disse dage. Foto Ernst van Norde

Eks-lederen kiggede også indad ved mandagens afhøring i Retten i Herning. Det skete, da han refererede til sin egen kommunikation med den dagplejekonsulent, der førte tilsyn med den drabstiltalte dagplejer.

- Hun (konsulenten) sagde, at hun (tiltalte) godt kunne have en speciel måde at sige tingene på. Vi burde have reageret (tidligere), sagde manden, der stoppede som leder for center for børn og læring 1. august i år.

Græd kun over egen situation

Han hæftede sig også ved, at den tiltalte kun græd på ét tidspunkt i kontakten med ham - det var da samtalen drejede sig ind på, at sagen kunne påvirke den midaldrende kvindes fremtid som dagplejer.

- Jeg forstår simpelthen ikke, at man (dagplejeren) ikke straks ringede 112, da hun stod med et ukontaktbart barn i sine arme, sagde eks-lederen, der nu er ansat et andet sted.

Lige inden ved mandagens retsmøde havde eks-lederens nærmeste underordnede - dagplejelederen i Herning Kommune - været i vidneskranken. Hun havde et lignende indtryk af dagplejeren efter flere samtaler både før og efter 29. november 2019.

- Når jeg oplever medarbejdere, der siger, de er kede af det, så oplever jeg normalt også gråd, men ikke hos hende (dagplejeren). Hun virkede forholdsvis upåvirket, men om det var en forsvarsmekanisme eller bare hendes måde at være på, ved jeg ikke, sagde den kvindelige dagplejeleder i Herning Kommune.

Hun var ligeledes uforstående over for, at dagplejeren ikke øjeblikkeligt havde ringet 112, da hun stod med den bevidstløse pige i sine arme om eftermiddagen i timerne, inden hun døde.

Min opgave at hjælpe hende

Dagplejelederen forklarede, at i og med, at kommunen blev oplyst om, at politiet i den første tid efter pigens død ikke var sikre på, at de ville sigte dagplejeren, så håndterede man sagen rutinemæssigt ved at tilbyde den tiltalte en uddannelse som pædagogisk assistent.

- Min opgave var jo at hjælpe hende tilbage på arbejdsmarkedet, sagde dagplejelederen om perioden fra slutningen af 2019 og knap et år frem.

Dagplejeren droppede ud af pædagog-uddannelsen efter få dage grundet koncentrationsbesvær. I stedet blev hun tilbudt et vikariat i en vuggestue i lokalområdet. Her arbejdede hun på deltid frem til september 2020 med små børn.

Det var i denne børneinstitution i lokalområdet, at den 58-årige dagplejer i en periode på et halvt år arbejdede videre med små børn, efter at hun ifølge politiet havde begået et grusomt drab på den lille pige. Foto Ernst van Norde

- Vi stoppede det, da vi af politiet blev informeret om, at hun (dagplejeren) ville blive sigtet (for drab), sagde dagplejelederen og fortsatte:

- Vi forholdt os ikke til skyldsspørgsmålet, men tilbød hende i stedet et job i et hjælpemiddel-depot.

Den tiltalte var ansat i depotet fra januar 2021 og indtil sin anholdelse og varetægtsfængsling 17. juni samme år.

Mødre roser drabstiltalt

Der var både roser og anerkendelse til den drabstiltalte dagplejer, da en række vidner ved mandagens retsmøde blev afhørt i sagen, som ellers primært har sat et kritisk fokus på den 58-årige kvinde.

- Hun er kærlig og omsorgsfuld også over for andre børn (i legestue, hvor dagplejere mødes). Derfor havde jeg selv ønsket, at min datter skulle i gæstedagpleje hos hende. Hun (datteren) ville ikke med hjem, når vi skulle hjem, og den sidste dag havde jeg blomster med som tak for denne gang.

Sådan fortalte den ene af tre mødre, der havde barn hos den drabstiltalte i novemberdagene op til den 15 måneder gamle piges død 29. november 2019.

Ekstra Bladet interviewede dette ægtepar i juni i år, da anklageskriftet i sagen blev tilgængeligt. De har boet i den lille midtjyske by, hvor dagplejeren bor, og har kendt hende i en lang årrække. Parrets yngste søn blev også passet af den drabstiltalte i den lokale vuggestue i en periode, efter at kvinden, ifølge politiet, havde dræbt den lille pige.

De tre mødre bekræftede billedet af en problematisk uge, hvor den afdøde pige ikke ville spise og drikke og græd og var ulykkelig, når hun ikke var i armene på den tiltalte. Mødrene sagde samtidig næsten samstemmende, at de ellers ikke havde oplevet noget uregelmæssigt i dagplejen - udover beretningen om, at den afdøde pige på et tidspunkt bankede baghovedet mod en skabslåge, og at hun var faldet om efter en middagslur om eftermiddagen inden sin død den følgende nat.

Såret i panden

Moren til den eneste dreng blandt de fire små børn hos den drabstiltalte dagplejer fortalte, at hun allerede tirsdag selv havde set pigen slå baghovedet mod en væg. Hidtil har det ellers kun lydt i retten, at pigen slog hovedet mod en skabslåge torsdag formiddag - altså på dagen op til sin død.

- Hun (dagplejeren) skulle skifte min søn, og så blev hun (afdøde) ked af det. I ren refleks tog jeg hende op og sagde, at det skulle hun da ikke. Sådan en smuk, skøn og dejlig pige, sagde moren, der oplevede dagplejeren som 'stille, rolig, smilende og glad.'

Ingen af de tre mødre havde bemærket et sår i panden på pigen den pågældende uge, hvor den afdøde var i gæstedagpleje mandag, tirsdag og torsdag. Det havde en håndboldveninde til den afdøde piges mor til gengæld bemærket tirsdag aften efter en håndboldkamp.

- Jeg så, at hun havde et rødt mærke med sår på i panden og spurgte, hvor hun havde fået det fra, forklarede håndboldveninden i retten.

Sagen fortsætter onsdag. Dommen ventes afsagt 5.september.