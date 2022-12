Kommunalt ansatte tiltalt for at indhente oplysninger om borgere

To kommunalt ansatte er blevet tiltalt for stillingsmisbrug.

De mistænkes for uberettiget at have indhentet oplysninger om flere borgere ved at slå dem op i CPR-registret.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om en 61-årige kvinde, der tiltales for 31 forhold, mens en 48-årig kvinde tiltales for 26 forhold.

Det var deres egen arbejdsplads - Horsens Kommune - der i september sidste år anmeldte kvinderne til Datatilsynet og til politiet.

Siden har Sydøstjyllands Politi efterforsket sagen, og anklagemyndigheden har vurderet, at der er grundlag for at rejse tiltale mod kvinderne.

Sagen er sendt til byretten, så den kan blive berammet. Det er dermed endnu ikke afgjort, hvornår sagen kommer for.

Det fremgår ikke af politiets meddelelse, hvordan kvinderne forholder sig til tiltalen. Her står heller ikke, hvilke oplysninger de uberettiget skulle have fået adgang til eller om hvem, samt hvad deres motiv til det skulle være.

- Sydøstjyllands Politi har, mens sagerne behandles ved retten, ikke yderligere oplysninger at dele med offentligheden om dem, skriver politiet.

Kvinderne er sigtet efter straffelovens paragraf 155. Brud på den kan udløse en bøde eller op til fire måneders fængsel.

Hvis lovovertrædelsen er sket for at skaffe sig selv eller andre uberettiget fordel, kan straffen stige til op mod to års fængsel.