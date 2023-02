Konen idømt 16 års fængsel: Jeg kysser stadig Sanne godmorgen og godnat

Ægtemanden og den øvrige nære familie til sosu-hjælper, som blev idømt benhård sanktion for flere drabsforsøg og vold med døden til følge, er stadig i chok over årelang fængselsstraf

Det var uden at overdrive et kæmpe chok for Susanne Hein Kristensen selv, da retsformand Mette Langborg onsdag kort efter klokken 13.00 læste nævningetingets afgørelse op.

Som den 60-årige sosu-hjælper stod dér flankeret af sin forsvarer Henrik Garlik, rystede hun synligt over hele kroppen og brød så sammen i stille gråd og fortvivlelse.