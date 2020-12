Konfirmand: Præst talte om mord og tavshedspligt

Forsvarsadvokat: Rent vrøvl

Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg har fulgt mysteriet om Maria From Jakobsens skæbne på afstand og repræsenterer altså ikke selv den sigtede. Alligevel undrer han sig over, at Thomas Gotthard under grundlovsforhøret brugte sin tavshedspligt som undskyldning for at ikke at ville udtale sig om enkelte forhold.

- Det er det, han har fået galt i halsen, den gode pastor. Det, han henviser til, er, at en præst - det gælder også en forsvarsadvokat - kan ikke tvinges til at vidne i en retssag, men der er vi jo slet ikke endnu, for manden er sigtet og har været i grundlovsforhør. Retssagen er jo slet ikke begyndt at køre endnu. Nu må vi se, om der kommer en retssag. Det ved man jo aldrig, siger Sølberg til Ekstra Bladet.

- Han er sigtet i sagen selv. Og en sigtet har aldrig pligt til at udtale sig til hverken politiet, i grundlovsforhør, fristforlængelser eller i hovedforhandlingen i retssagen. I virkeligheden kan en retssag gennemføres, uden at tiltalte siger et kvæk. Du kan holde din mund hele vejen igennem.

Præster og advokater

Forsvarsadvokaten bekræfter, at præstegerningen indebærer en særlig tavshedspligt, som er gengivet i retsplejeloven om præsters fritagelse for eksempelvis at skulle vidne mod nogen, der har nydt deres tillid.

- Det er, fordi præster i gamle dage var dem, man betroede sig til. Det var før, der var noget, der hed psykologer. Og så skulle præsten ikke kunne tvinges til at fortælle om, at nu havde Jens Madsen slået en anden ned til høstballet. Det er de gamle regler, man havde efter danske lov. Så får du retsplejeloven, straffeloven og så videre, og så viderefører man det princip for præster og har det også for forsvarsadvokater. Vi kan heller ikke tilpligtes at vidne i en sag overhovedet. Det er det samme princip. Hvis min klient siger et eller andet til mig, skal jeg ikke kunne føres som vidne i en sag og fortælle, hvad han har sagt til mig, for der skal være fuldstændig fortrolighed.

- Det bagvendte ved det her er jo - og jeg ved ikke, om han ikke har talt med sin advokat ordentligt eller selv er kommet op med et eller andet.. men den bestemmelse er jo slet ikke relevant i denne her situation, for der er ikke rettet skyts mod andre i sagen. Det er rent vrøvl det der.

Thomas Gotthards beskikkede forsvarsadvokat Jan Aarup ønsker ikke at indvie Ekstra Bladet i, om han var klar over, at hans klient ville påberåbe sig danske lovs bestemmelser om tavshedspligt, fordi grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre.