Nepals kongefamilie blev så godt som udslettet, da tronarvingen, kronprins Dipendra, skød og dræbte sine forældre og flere andre familiemedlemmer for til sidst at skyde sig selv

Det var et drama som taget ud af et Shakespeare-skuespil. En kærlighedssyg kronprins kunne ikke få den kvinde, han elskede - og i stedet tog han en grusom hævn over sin familie.