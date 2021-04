Kongen af fravær: Fik løn i 15 år uden at møde op

En italiensk mand har fået tilnavnet 'kongen af fravær' i støvlelandet.

Det skriver flere italienske medier heriblandt Il Messaggero

Og mange italienere må have fået pastaen galt i halsen, da de i løbet af de seneste par dage har læst om den 67-årige mand fra byen Catanzaro i Calabria i Syditalien.

Ifølge det lokale politi har manden fået i alt 538.000 euro udbetalt i løn de sidste 15 år, selv om han ikke har været på arbejde siden 2005. Det svarer til fire millioner danske kroner.

Og hvordan i alverden kan den slags lade sig gøre?

Seks ledere fra Pugliese Ciaccio-hospitalet, hvor manden 'arbejdede' er under mistanke for at have spillet en rolle i sagen og dækket over hans fravær, ligesom manden selv er mistænkt for at have truet sine kolleger til tavshed tilbage i 2005.

Truede til tavshed

Blandt andet skulle han have truet den øverste chef til tavshed ved true familiens sikkerhed.

Fraværsfesten stoppede dog i juli 2020, hvor Guardia di Finanzia (en italiensk politienhed med fokus på økonomisk kriminalitet red.) fik mistanke om, at der var noget galt.

De startede en efterforskning, og i oktober 2020 blev han afskediget fra sit job, og pengestrømmen blev stoppet.

Det er fortsat ikke fastlagt, hvornår retssagen mod den 67-årige mand starter.

Det er langt fra første gang, at den slags sker i Italien. I 2016 måtte myndighederne indføre nye og strammere regler, da det kom frem, at den slags fraværs-svindel var meget udbredt i den offentlige sektor i Italien.