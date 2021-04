Kongressen i Washington D.C er i lockdown efter påkørsel

To betjente er blevet kørt på hospitalet. Formodet gerningsmand er blevet skudt og dræbt

Kongresbygningen i Washington og de omkringliggende gader er fredag aften dansk tid lukket ned på grund af en sikkerhedstrussel.

Kongressens eget politi skriver på Twitter, at de er rykket ud til en melding om, at en bil er kørt ind i to politibetjente ved kongresbygningen. En person er anholdt, skriver politiet på Twitter.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

De to kvæstede betjente er bragt til et hospital, fremgår det af meddelelsen.

To unavngivne politikilder oplyser til tv-stationen NBC News, at bilens fører hoppede ud af bilen med en kniv i hånden, da han havde påkørt de to betjente.

Gerningsmanden blev derpå skudt af politiet og er senere hen død af kvæstelserne.

Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om vedkommende, ligesom der ikke er flere oplysninger om betjentenes.

Politiet er massivt til stede, og en helikopter er landet ved bygningen, skriver en journalist fra NBC News på Twitter.

Folk er blevet bedt om at holde sig inden døre og søge i dækning, skriver flere på Twitter.

Der er relativt få mennesker på arbejde i kongresbygningen i påskedagene, skriver nyhedsbureauet AFP.

Sikkerheden omkring Kongressen har generelt været skærpet, siden tilhængere af tidligere præsident Donald Trump stormede bygningen den 6. januar.

I de seneste uger er sikkerhedsniveauet dog blevet sænket en smule. Blandt andet er nogle af afspærringerne ved Kongressen fjernet, og der er ikke længere så mange soldater på stedet.

Fem personer - heriblandt en politimand - døde under urolighederne, der blev udløst af Trumps udokumenterede påstand om, at han var blevet snydt for valgsejren.

Efterfølgende har politi og efterretningstjenester advaret om, at Trump-tilhængere og personer på den yderste højrefløj stadig udgør en trussel.

Over 300 mennesker er blevet sigtet for deres rolle i angrebet på Kongressen den 6. januar. Omkring 100 andre ventes at blive sigtet, har USA's justitsministerium oplyst.

Foto: Ritzau Scanpix/ERIC BARADAT

Opdateres ...