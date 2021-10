Kongsberg-massakre: 24 forurettede

Det norske politi efterforsker fortsat Kongsberg-mordene i Norge intenst.

Onsdag eftermiddag fortæller Sør-Øst politidistrikt i en pressemeddelelse, at der på nuværende tidspunkt er 24 forurettede i sagen.

De fordeler sig på fem dræbte og tre sårede, mens 16 personer er enten forsøgt dræbt, har fået trusler eller er forsøgt såret.

- Den videre efterforskning vil vise, hvilke slags strafbare forhold de har været udsat for, siger politiinspektør Per Thomas Omholt i meddelelsen.

Det vil blandt andet foregå ved, at man laver skudprøver med den bue, der blev brugt, for at klarlægge den afstand og det skadespotentiale, den har.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Politiet vurderer, at det er mere sandsynligt, at sygdom er årsag til angrebet i Kongsberg, end at det skulle være terror

Købte våben

I pressemeddelelsen fremgår det desuden, at det er politiets formodning, at gerningsmanden Espen Andersen Bråthen købte sine våben på internettet, kort inden han 13. oktober dræbte fem mennesker.

Politiet vil endnu ikke komme nærmere ind på, hvilke våben der præcist er tale om, men holder fast i, at de fem drabsofre blev slået ihjel med stikvåben.

Oplysningerne vil politiet ikke ud med, fordi det kan påvirke vidnerne. I alt har politiet foretaget 260 samtaler med vidner og mere end 130 formelle forhør.

- Det er blandt politiets fokusområder nu at gennemgå den sigtedes historik og relevant kontakt med sundhedsvæsnet, siger politiinspektøren.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Efterforsker fortsat motiv

Det norske politi efterforsker stadig, hvilket motiv der ligger bag angrebet.

- Det er vigtigt for politiet at klarlægge hans mentale helbredstilstand, hvilke forberedelser han eventuelt har gjort, og hvilke holdninger han har, siger Per Thomas Omholt.

- Politiet har fået et tydeligt billede af, hvad sigtede har gjort forud for hændelsen, og hypotesen om, at der har været tænkt nogle tanker på forhånd, er ikke svækket.

Politiinspektøren siger også, at 'hypotesen' om, at den sigtede er konverteret til islam, fortsat holdes åben, men at den er blevet svækket yderligere.

Har foretaget prøver

Politiet oplyser desuden, at den sigtede, Espen Andersen Bråthen, har været gennem flere prøver.

Det gælder blod- og urinprøver for at teste, om han var påvirket af alkohol, narkotika, medicin eller andre former for substanser.

Sundhedsvæsnet har desuden gennemført to retspsykiatriske undersøgelser.

Espen Andersen Bråthen fortæller stadig i detaljer om hændelsen og samarbejder med politiet, fremgår det af pressemeddelelsen.

