Kontanter, biler og ure: Politiet i aktion mod stor narko-ring

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) har tirsdag ransaget en række adresser og foretaget flere anholdelser i Østjylland, på Fyn og Spanien i forbindelse med indsmugling af narkotika

Hård narkotika, hash, biler, ejendomme, kostbare ure og store kontantbeløb er en del af dagens fangst efter en større koordineret politiaktion mod omfattende indsmugling af narkotika på flere adresser i Østjylland, på Fyn og i Spanien tirsdag.

I alt er 18 personer blevet anholdt, over et ton hash er beslaglagt samt en mindre mængde hård narkotika. Samlet er der beslaglagt værdier for omkring seks millioner kroner på de i alt 20 adresser, som politiet har ransaget.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse, og oplyser, at aktionen har involveret Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi, Skattestyrelsen og spansk politi.

Politiet forventer at fremstille 11 personer i grundlovsforhør i morgen i Retten i Randers, mens resten af de anholdte fortsat vil være sigtede.

