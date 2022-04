Kontanter, biler og ure: Politiet i aktion mod stor narkoring

Hård narkotika, hash, biler, ejendomme, kostbare ure og store kontantbeløb er en del af dagens fangst efter en større koordineret politiaktion mod omfattende indsmugling af narkotika på flere adresser i Østjylland, på Fyn og i Spanien tirsdag.

I alt er 18 personer blevet anholdt og over et ton hash er beslaglagt samt en mindre mængde hård narkotika. Samlet er der beslaglagt værdier for omkring seks millioner kroner på de i alt 20 adresser, som politiet har ransaget.

Det skriver National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) i en pressemeddelelse, og oplyser, at aktionen har involveret Fyns Politi, Sydøstjyllands Politi, Østjyllands Politi, Skattestyrelsen og spansk politi.

Politiet forventer at fremstille 11 personer i grundlovsforhør i morgen i Retten i Randers, mens resten af de anholdte fortsat vil være sigtede. Herudover noterer de, at der kan komme flere anholdelser i sagen.

Politiet var massivt til stede på en landejendom på Djursland tirsdag. NSK bekræfter, at ransagningen var en del af en omfattende politiaktion mod narko-ring. Øxenholt Foto

Lang tids efterforskning

Michael Kjeldgaard, Politiinspektør i NSK, oplyser til Ekstra Bladet, at dagens aktion er resultatet af lang tids efterforskning, men vil ikke afsløre, hvor længe politiet har været på sporet af de mange mistænkte.

- Har de anholdte personer forbindelser til bandemiljøet?

Der er få af dem, der har tilknytninger til bandemiljøet omkring Århus, men det er først og fremmest personer, vi mistænker for at være en kriminel gruppe involveret i indsmugling af narkotika.

- Altså en narkoring?



Ja, det kan man kalde det. Som primært har smuglet narkotika til Østjylland, forklarer Michael Kjeldgaard og fortæller, at aktionen forløb som planlagt.

En af de i alt 20 adresser der i dag er blevet ransaget. Øxenholt Foto

Mystisk aktion

National enhed for Særlig Kriminalitet bekræfter over for Ekstra Bladet, at der i forbindelse med aktionen har været ransagninger på blandt andet Djursland, hvor flere naboer og forbipasserende i løbet af dagen har været vidne til et stort politiopbud på to adresser.

Ifølge øjenvidner blev de to landejendomme ransaget af et stort antal politibetjente og flere ejendele blev beslaglagt, heriblandt en skinnende brun motorcykel, der blev fragtet væk på ladet af et bjærgningskøretøj fra den ene adresse.

Herudover tog politiet flere tunge flyttekasser fra en lade på den anden adresse, hvor også flere af politiets hunde arbejdede på grunden i flere timer, før politiet forduftede kort før 14.