Kontrol skaber igen kø ved landegrænse til Tyskland

Der er igen kø ved de østlige grænseovergange i Sønderjylland, hvor bilister må indstille sig på nogen ventetid for at komme ind i Danmark.

Syd- og Sønderjyllands Politi har lørdag meldt om ventetider på 30 minutter og beretter om, at der ved motorvejsgrænsen ved Frøslev er op mod seks kilometer kø.

Mange danskere vender hjem fra bilferie i denne weekend, og samtidig har mange tyskere fri. Når det kombineres med den grænsekontrol, som udføres ved indrejse til Danmark, så opstår der kø.

Kødannelserne har vakt opstandelse blandt flere i grænselandet. Blandt andet har medlem af Forbundsdagen Stefan Seidler ifølge flere medier klaget til Danmark over situationen via ambassaden i Berlin.

Annonce:

Han klager på vegne af borgerne i grænseregionen, som ifølge Seidler må bruge uforholdsmæssig lang tid på at komme frem og tilbage over grænsen.

Seidler er valgt ind for Sydslesvigsk Vælgerforening, der udspringer fra det dansksindede mindretal i den sydlige del af det tidligere danske hertugdømme Slesvig.

- For os handler det om, at vi kan leve sammen i vores region og ikke bliver forhindret i at køre på arbejde eller besøge vores familie på den anden side af grænsen. Det er simpelthen ikke muligt i øjeblikket. Det tager alt for lang tid, siger Stefan Seidler til DR.

Også på den danske side af grænsen er der politisk utilfredshed at finde med hensyn til køsituationen. For nylig sagde Aabenraa-borgmester Jan Riber Jakobsen (K) til JydskeVestkysten, at han på De Konservatives landsråd til efteråret vil foreslå en markant neddrosling af grænsekontrollen.

Annonce:

Syd for grænsen har det frivillige brandværn i Harrislee fortalt om, at man må have ekstra bemanding på brandstationen, da brandfolkene ellers risikerer at sidde fast i trafikken, når de rykker ud fra deres hjem.

Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer lørdag trafikanter til at søge mod grænseovergangene vestpå, hvor der ikke er meldinger om kødannelser.

Grænsekontrollen, som er en medvirkende årsag til de lange køer, blev indført fra dansk side i 2016. Det skete i forlængelse af store flygtningestrømme, hvor flygtninge til fods gik ad de danske motorveje.

Grænsekontrollen har status af at være midlertidig, men har altså nu eksisteret i mere end syv år.