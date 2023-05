Kovending: Qvortrup nægter at vidne i lokkedue-sag

Henrik Qvortrup er blevet fritaget fra at afgive vidneforklaring i sagen mod Tanja Iversen, som agerede lokkedue for Ekstra Bladet

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): I sidste uge fik Tanja Iversens forsvarer tilladelse til at indkalde Ekstra Bladets tidligere ansvarshavende chefredaktør som vidne.

Henrik Qvortrup var i 2021 involveret i en aktion med Iversen, også kendt som lokkeduen, da hun i samarbejde med avisen ville afsløre en tidligere ministerchauffør i at misbruge sin tjenestebil.

Da avisen valgte at droppe aktionen og historien, valgte Iversen dog selv at gå til politiet med det, hun vidste.

Derfor sidder hun nu tiltalt for brugstyveri og medvirken til stillingsmisbrug.

Tirsdag var Henrik Qvortrup således blevet indkaldt til retten for at afgive forklaring. Her dukkede han vel at mærke op, men en forklaring fik han ikke afgivet.

Qvortrups advokat henviste således til, at den tidligere chefredaktør ved at vidne risikerede at inkriminere sig selv. Det kan retten ikke forlange, og derfor måtte han fritages, lød argumentet.

Advokaten forklarede videre, at Qvortrup og Ekstra Bladet risikerer samme tiltalte som Tanja Iversen, da de var sammen om aktionen.

Erbil Kaya, Iversens forsvarer, mente dog ikke, at Henrik Qvortrup risikerede at inkriminere sig selv, da han mener, at hans klient, Iversen, er uskyldig.

I sidste ende valgte dommeren at efterkomme Qvortrups ønske, og han kunne således forlade retten uden at afgive forklaring.

Sidste uge oplyste Qvortrup ellers til Ekstra Bladet, at han gerne ville vidne.

- Det stiller jeg gerne op til. Det synes jeg er meget naturligt og fornuftigt, sagde han.

Således er kovendingen komplet.

Henrik Qvortrup er ikke længere chefredaktør på Ekstra Bladet, men er stadig tilknyttet avisen som politisk kommentator og podcast-vært.

Tanja Iversen nægter sig skyldig i alle anklager.