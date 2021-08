Kræver 14 års fængsel: Jonas var fuldstændig uskyldig

RETTEN I HERFØLGE (Ekstra Bladet): Specialanklager Anja Lund Liin vaklede ikke et sekund i sin strafprocedure i forhold til den tidligere Bandidos-supporter Meick Sørensen, som i formiddag blev kendt skyldig i overlagt drab på Jonas Drewsen.

Hun mener, at nævningesagen bør resultere i en straf på ikke under 14 til 15 års fængsel til den 26-årige mand, hvilket er op til to år mere end den ordinære, normale straf i sager om drab.

’Der er intet formildende i forhold til Meick, men flere forhold, der trækker i den modsatte retning, mente anklageren.

Meick Sørensen er her til formiddag kendt skyldig i overlagt knivdrab. Der ventes dom i sagen i eftermiddag i Retten i Herfølge. Privatfoto

Hun fremhævede, at Meick Sørensen tidligere er idømt lange fængselsstraffe for vold, hvor han brugte kniv, besiddelse af skydevåben, tyveri og brandstiftelse, og at han har en resstraf på 16 måneder stående.

Oven i kommer så efter hendes mening, meningsløsheden i, at at han stak en mand ihjel, som aldrig havde talt med eller mødt de tre mænd, der angreb ham, og som var ’fuldstændig uskyldig’.

Lokkede teenagere med

Anja Liin Lund fremhævede, at Meick Sørensen efter hendes mening lokkede to teenagere med ved at ’piske en stemning op’ på grundlag af, hvad hun kalder et ubegrundet rygte, om at Jonas Drewsen skulle have været voldsom overfor en kvinde eller flere.

Endelig er det efter hendes mening skærpende, at overfaldet begyndte i Jonas Drewsens eget hjem, og at de maskerede mænds angreb foregik for øjnene af ofrets kæreste. Hun mener også, at det trækker i den retning, at jagten fortsatte efter de første tæsk i rækkehusets baghave.

Fakta om drabssagen En 17-årig og en 26-årig mand har i Retten i Roskildes retslokaler i Herfølge været tiltalt for i forening og efter forudgående aftale og i fælles forståelse at have stukket den 31-årige førtidspensionist Jonas Drewsen ihjel med knivstik. Nok en 17-årig kammerat var tiltalt for grov vold i sagen. Overfaldet udspillede sig ifølge anklageskriftet 17. september 2020 omkring klokken 22.50 i og omkring Drewsens rækkehus i Gundsømagle. Kort efter afgik han ved døden på en parkeringsplads. De to tiltalte teenagere er beskyttet af navneforbud. Den sidste mand i trekløveret er identisk med Meick Sørensen. Han har i forbindelse med første retsdag erkendt vold med døden til følge, mens en af de tiltalte erkender medvirken til almindelig vold. Den anden tiltalte teenager erkender at have slået Jonas Drewsen, men nægter sig skyldig i drab. Jonas Drewsen blev ifølge anklageskriftet ramt af knivstik i ben, ryg, bryst og hals samt af flere slap på kroppen. Et par af stikkene var ifølge obduktionsrapporten ti og otte centimeter dybe. Meick Sørensen blev anholdt mindre end et døgn efter drabet, og 24. september pågreb og sigtede politiet desuden to 17-årige mænd. Meick Sørensen er tidligere supporter i Bandidos. Han blev i 2018 idømt tre år og ti måneders for et voldsomt rambuktyveri i Nykøbing Sjælland mod en hæveautomat med 1,5 millioner kroner i. Han har desuden en fængselsdom for vold afsagt i 2015. Den drabstiltalte 17-årige mand modtog på dagen for overfaldet på Jonas Drewsen en betinget voldsdom. Vis mere Vis mindre

Peter Secher var som forsvarer uenig i, at de to teenagere blev lokket med, og han mente desuden, at der skal mere vedvarende, tortur-lignende dødbringende vold til at gå så højt op i strafniveau, og at en straf inklusive reststraf på 13 års fængsel til hans klient derfor vil være passende.

17-årig stak ikke Jonas

I forhold til den 17-årige mand, der er fundet skyldig i dødsvold, går anklageren efter en straf på fire eller fem års fængsel. Det gør hun med udgangspunkt i, at der var tale om et nøje planlagt overfald, og at han få uger tidligere begik vold under lignende omstændigheder i Svendborg, og på dagen fik en betinget dom i nok en voldssag.

Mandens forsvarer, Thomas Fogt, argumenterede for, at en straf på et års fængsel set i lyset af, at hans klients faktuelle handlinger ikke var direkte dødbringende, vil være på sin plads. Han slog også på, at der er tale om en meget ung mand, som accepterede tæskeforretningen, men ikke aktivt deltog i overfaldets planlægning.

Den afdøde Jonas Drewsens forældre er også til stede i retten i forbindelse med den sidste retsdag i drabssagen. Her besøger Bjørn og Lotte Drewsen deres søns grav i Roskilde. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Den tredje kammerat, der er fundet skyldig i almindelig vold, skal efter anklagerens mening straffes med ikke under otte måneders fængsel. Det er den første straffesag, han har været involveret i.

Her talte forsvareren Thomas Philip for en straf på ikke over tre måneders fængsel til den unge mand. Han fremhævede, at hans unge klient kom ind som 'tredje hjul' på dagen, ikke aktivt var voldelig og aldrig spillede en afgørende rolle.

Dommere og nævninge skal nu votere om strafudmålingen. Der fældes senere på eftermiddagen domme i drabssagen.