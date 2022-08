Kræver 16 års fængsel i terror-sag: - Vanvittigt alvorligt

Anklagemyndigheden ønsker, at IS-krigeren Jacob El-Ali skal straffes med fængsel i 16 år for en række terror-relaterede forbrydelser og landsforræderi

33-årige Jacob El-Ali har onsdag i Københavns Byret tilstået en række terror-relaterede forseelser ved fra 2013 til 2017 at have befundet sig i Syrien og blandt andet have kæmpet for Islamisk Stat.

Jacob El-Ali er også tiltalt for landsforræderi jævnfør straffelovens paragraf 101a. Falder der dom for det, vil det være første gang nogensinde.

Dommeren ønskede sig henset til netop det at overveje strafudmålingen, hvorfor der ikke blev afsagt dom onsdag.

Jacob El-Ali er bl.a. tiltalt for at have lagt billeder af afhuggede hoveder på sin Facebook-profil, have indhentet efterretninger for Islamisk Stat og deltaget i kamphandlinger.

Skal erklæres død

Ikke under 16 år

Specialanklager Søren Harbo argumenterede for ikke under 16 års fængsel til Jacob El-Ali.

- Der er taget om grove og alvorlige forhold. Han (Jacob El-Ali, red.) har ikke bare forsøgt det men også gennemført det. Han har tilsluttet sig og arbejdet for en væbnet styrke, der kæmpede mod dansk side.

- Det er vanvittigt alvorligt. Det er min opfattelse, at straffen skal være ikke under 16 år. Jacob El-Ali har lagt sig fladt ned og på eget initiativ forklaret om ting, som politiet ellers ikke ville have kendt til. Det er en formildende omstændighed, sagde Søren Harbo.

Den straf fandt Jacob El-Alis forsvarer Mette Grith Stage for høj.

- Det er min opfattelse at fængsel i 16 år er for højt sat. Jeg er enig i, at min klient skal have en hård straf, men jeg mener ikke, at min klient er blevet krediteret for det, han skal krediteres for, sagde hun.

- Der er en blank erkendelse fra min klient, men retten skal tage udgangspunkt i, hvad han konkret har gjort, sagde hun.

Der skulle i stedet være tale om fængsel i 10-12 år, mente forsvareren.

Ville ikke ned og posere

Ifølge Mette Grith Stage var det blandt andet en formildende omstændighed, at Jacob El-Ali ikke ønskede at skulle deltage i kamphandlinger.

- Det var jo ikke sådan, at Jacob skulle ned og posere med afhuggede hoveder og deltage i kamphandlinger. Han rejste derned for at gøre en forskel. Han følte på det her tidspunkt, at hans liv var meningsløst, men at han her kunne gøre en forskel, siger hun.

Samtidig slog hun på, at den i dag 33-årige mand fra Ishøj ikke havde det godt mentalt, da han drog mod Syrien.

- Hvem havde vi med at gøre? Han troede, at alle var imod ham. At verden var styret af dæmoner, at hans mor forsøgte at forgifte ham og hans brødre ville slå ham ihjel, sagde Mette Grith Stage.

Taknemmelig

Selv angrede han, hvad han havde gjort, fortalte Jacob El-Ali.

- Dengang jeg rejste derned, var jeg i en helt anden psykisk tilstand. Jeg er taknemmelig for at komme hjem, og for at være hjemme nu, sagde han.

Han havde i længere tid forsøgt at få kontakt til en menneskesmugler, der kunne få ham ud fra den syriske by Raqqa og væk fra IS, svarede han på spørgsmålet om, hvorvidt han tidligere kunne have forladt Syrien.

- Det havde været muligt at komme ud af Syrien før, hvis jeg var helt rask oveni i hovedet, men det var jeg jo ikke. Det tog omkring halvandet år at finde en menneskesmugler.

- Jeg kunne se, at det var noget værre rod, sagde Jacob El-Ali.

Der vil blive sagt dom i sagen 7. september.

