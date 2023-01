Kræver 3,5 år til voldtægtstiltalt forretningsmand

- Du har ikke noget valg, du kan ikke fravælge det nu.

Udsagnet stammer fra en video, der blev optaget, mens en 38-årig forretningsmand menes at have forgrebet sig på en 34-årig kvinde på Hotel Stay i København i nattetimerne til den 15. maj sidste år.

Anklagemyndigheden fremhævede passagen som et af de fældende beviser på, at manden forsætligt og af flere omgange voldtog og ydmygede kvinden, mens han nægtede at stoppe, da hun sagde nej.

Derfor mener anklager, at manden, der er medejer af en større virksomhed, skal straffes med ubetinget fængsel i tre år og seks måneder, hvis retten finder det bevist, at han er skyldig i de brutale forhold.

Ifølge anklagerne skulle han blandt andet have tvunget hende til at sluge sin urin og sniffe kokain gennem en sammenrullet pengeseddel, mens han skulle have udsat hende for vold og trusler under voldtægterne.

Anklageren pointerede også den skærpende omstændighed, at den 38-årige mand flere gange tidligere har været tiltalt for voldtægt og dømt i det ene tilfælde for 10 år siden.

- (Tiltalte red.) siger, det var en gensidig leg uden grænser. Men der er kun én person, der har deltaget i den her leg, og det er (tiltalte red.). Derfor skal retten dømme ham i fuldt omfang, afsluttede anklageren, inden hun gav ordet videre til tiltaltes forsvarer.

Sagens to hovedpersoner er begge en del af BDSM-miljøet, hvor de dyrker hård sex. De mødte hinanden på Scor.dk, hvor de delte deres fælles fantasier og grænser inden mødet den 14. maj. Foto: Thomas Borberg

BDSM og samtykkebaseret 'voldtægtsleg'

Både tiltalte og forurettede samt vidner har forklaret i retten, at sagens to hovedpersoner begge har flere års erfaring og er aktive dyrkere af BDSM-sex (Bondage og disciplin, Dominans og submission samt Sadisme og Masochisme).

Det er derfor ubestridt, at den voldsprægede sex på forhånd var aftalt forud for det møde, som kvinden oplevede udviklede sig til voldsomme overgreb.

Men tiltaltes forsvarsadvokat, Karoline Døssing Normann, henkaldte under sine bemærkninger rettens opmærksomhed mod forudsætningen for deres møde: Nemlig hård, voldspræget og ydmygende sex.

- Hun kan godt lide ordret at få at vide, at hun ’er en møgbeskidt luder’. Hun kan godt lide at blive talt ned til. Min klient siger jo til hende: Hvis vi skal være sammen, ønsker jeg ingen grænser. Alligevel vælger hun at blive, afsluttede forsvarsadvokaten. Hendes påstand er frifindelse.

Domsmænd og retsformanden trak sig tilbage for at votere, inden de afsiger dom i eftermiddag.