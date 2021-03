Anklager vil have tiltalt dømt for tre drab, mens han går efter frifindelse

ØSTRE LANDSRET: James Schmidt skal dømmes for alle de tre drab på ældre, som han er tiltalt for.

Det slog senioranklager Sidsel Klixbüll fast, da hun indledte sin procedure i ankesagen, hvor den 28-årige mand er tiltalt for at have dræbt 80-årige Peter Olsen, 81-årige Inez Hasselblad og 82-årige Eva Hofmeister på Vangehusvej på Østerbro i København i 2019.