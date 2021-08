Kræves idømt landets strengeste straf

Når manden, der har tilstået drabet på sin ekskone Freyja Egilsdottir Mogensen i Malling, stilles for en dommer i Retten i Aarhus, vil anklageren kræve lovens strengeste straf.

I anklageskriftet, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, fremgår det, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om livstid, subsidiært forvaring for parteringsdrabet 29. januar i år.

- Det er to kategorier på øverste hylde rent strafmæssigt, siger specialanklager Jesper Rubow fra Østjyllands Politi og bekræfter, at han vil gå efter livstid.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at livstid er den strengeste straf i Danmark. Statistisk sidder du længere tid på en livstidsdom, siger han.

Den 51-årige far til tre, heraf to med Freyja Egilsdottir Mogensen, er tidligere blevet dømt for drab. I 1995 knivdræbte han en 20-årig kvinde, der var mor til hans dengang toårige søn, og fik ti års fængsel for det.

Konfiskation af save

Det fremgår af anklageskriftet, at Freyja Egilsdottir Mogensen blev kvalt, hvorefter den tiltalte parterede liget i adskillige dele med en sav og gemte ligdelene i huset, før han efterfølgende gravede dem ned i haven.

Freyja Egilsdottir Mogensen blev dræbt af sine børns far. Privatfoto

Der er i anklageskriftet påstand om konfiskation af flere save, ligesom der er påstand om, at han mister retten til at få arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser, der var afhængige af Freyja Egilsdottir Mogensens død, ligesom hans arv, forsikringssummer, pensioner eller andre ydelser ikke må forøges som følge af drabet.

Har tilstået drab

Den tiltalte tilstod allerede drabet i grundlovsforhøret, og det er også forventningen, at han gør det under hovedforhandligen.

Man kan dog ikke køre sagen som en tilståelsessag, hvis der er mulighed for, at der kan komme en påstand om forvaring. Den kan også komme fra forsvareren.

For i modsætning til en dom på livstid, som en dommer godt kan afsige selv, kræver det enten et nævningeting eller en domsmandsret at idømme forvaring.

Sagen er rejst som en nævningesag, men Jesper Rubow oplyser, at den tiltalte har fravalgt nævninge, så den i stedet kører som en domsmandssag. Her er det en juridisk dommer og to domsmænd, der afgør sagen.

Den tiltaltes forsvarer, Mads Krarup, har tidligere oplyst, at han ikke har nogen kommentarer.