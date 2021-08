Kræves udvist: De skal ud!

Anklagemyndigheden vil have to af Levakovic-klanens berygtede medlemmer smidt ud af Danmark

Nok er nok.

Vaneforbryderne Jimmi og Dollar Levakovic vil blive krævet udvist, hvis de bliver dømt i en sag om blandt andet hjemmerøveri og grove indbrudstyverier, som starter i dag ved Retten i Glostrup.

De er tiltalt sammen med to andre klanmedlemmer - Santino Levakovic og Silvia Winther (tidligere Levakovic) - som begge er danske statsborgere, men anklagemyndigheden går efter, at de kroatiske statsborgere Jimmi og Dollar Levakovic skal følge flere andre familiemedlemmer, der allerede er smidt ud af landet for alvorlig og gentagen kriminalitet.

Tiltalt for 39 forhold

De fire familiemedlemmer, som alle nægter sig skyldige, er samlet tiltalt for 39 forhold, herunder 15 forhold, hvor de ifølge anklageskriftet har udnyttet frygten for corona. Det kan give dobbelt straf.

Ofrene var ældre og mentalt svækkede borgere, der blev opsøgt i deres hjem. I flere tilfælde var gerningsmændene maskeret med mundbind eller hvid kittel. Med en løgnehistorie om, at de var fra hjemmeplejen eller kommunen og skulle spritte hjemmet af.

Det skete i marts, april og maj sidste år, hvor frygten for corona var på sit højeste.

De er tiltalt i forskellige konstellationer, men det alvorligste forhold mener anklagemyndigheden, at de har begået sammen.

Tog fat i offer

Ved den lejlighed trængte de ifølge tiltalen ind i et privat hjem bevæbnet med en spritdispenser og frarøvede offeret 3050 kroner. Her sagde Silvia Winther, at ’det bliver værst for dig selv, hvis du ikke finder alle dine penge frem,’ samtidig med at hun knyttede sin hånd og rystede den foran ham, fremgår det af anklageskriftet.

Det fik offeret til at udlevere de penge, han havde i lommen, hvorefter de tog fat i hans arme og førte ham rundt i lejligheden, mens de gennemrodede skabe og skuffer for yderligere værdier.

Forsøgte endnu et røveri

I et andet forhold er de tre mænd tiltalt for forsøg på hjemmerøveri ved at påstå, at de kom fra kommunen og skulle spritte af for covid-19.

Det ene offer blev skubbet i brystet med en sådan kraft, at han måtte træde et skridt tilbage, hvorefter den ene tiltalte gik ind i gangen og sprøjtede med spritflasken. Da det andet offer kom ud i døråbningen og råbte ’så er det ud’, forlod de dog huset uden at have stjålet noget.

Der er afsat hele 17 dage til sagen. Sidste retsdag er 24. september.

Både Jimmi og Dollar har en tæt skrevet straffeattest. Læs om deres liv i Danmark her.