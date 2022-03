Kraftig brand i industribygning

En industribygning på Industrivej i Grindsted er i brand, og der meldes om voldsom røgudvikling i området. Borgere opfordres til at holde afstand, da røgen kan være sundhedsskadelig ved indånding

Politi og brandvæsen er torsdag omkring klokken 13 til stede på Industrivej i Grindsted, hvor der er opstået en kraftig brand i en industribygning.

Både Sydøstjyllands Politi og Trekantområdets Brandvæsen advarer på Twitter om kraftig røgudvikling, og de opfordrer borgere i området til at holde afstand fra røgen.

Politiet i Sydøstjylland har netop udsendt en beredskabsmeddelelse, hvor der oplyses, at røgen kan være sundhedsskadelig ved indånding.

Et billede, Trekantområdets Brandvæsen har delt på Twitter, viser en stor, mørk røgsky, der står op fra bygningens tag, og et vidne i området beretter til Ekstra Bladet, at røgen kan ses på længere afstand.

Personer i det berørte område skal gå inden døre og lukke al ventilation og om muligt søge væk, oplyses der i beredskabsmeddelelsen.

