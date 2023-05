Kraftig brand i parcelhus

En kraftig brand hærgede tirsdag aften i et parcelhus i Middelfart. Det oplyser Trekantområdets Brandvæsen på Twitter.

Ekstra Bladet har været i kontakt med brandvæsnet, der oplyser, at branden startede i en skraldespand i et skur uden for boligen, men hurtigt bevægede sig over i taget på parcelhuset. Og herfra stod det ikke til at redde.

Trekantområdets Brandvæsen oplyser, at ejeren selv forsøgte at slukke branden med en haveslange, men måtte give op.

- Det går rigtig, rigtig stærk. Jeg har to og et halvt minuts køretid fra ejendommen, men da jeg ankommer, er der ild i hele tagkonstruktionen, fortæller Per Møller Jensen, der er Beredskabsinspektør hos Trekantområdets Brandvæsen.

Han forklarer ligeledes, at selvom branden nu er slukket, vil der foregå efterslukning de næste timer.

- Hele tagkonstruktionen er faldet sammen, så der er ikke noget beboelse i huset lige foreløbigt, siger Per Møller Jensen.